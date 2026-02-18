高校生・大学生世代が運営する世田谷区公認メディア「ねつせた！」2025年度の活動報告会＆つながりを育む場「ねつパ！」を初開催

NPO法人neomura

世田谷区公認の若者メディア団体「ねつせた！」は、3月15日、所属する高校生・大学生による初の年間活動発表会と、地域および本プロジェクトに関心を持つ学生との交流を目的としたパーティー「ねつパ！」を開催します。

本イベントは世田谷区子ども・若者支援課との共催で実施し、本リリースは運営事務局であるNPO法人neomura（所在地：東京都世田谷区、代表理事：新井佑）が、ねつせた！の学生メンバーと共に制作しました。

イベントは「ときめく」と「つながる」を体感できる2部構成

ねつせた！の年間活動報告を中心とした「ねつせた！でときめく」と、ねつせた！に関わるみなさん同士の交流を深める「ねつせた！とつながる」の2部構成で開催します。

【ねつせた！でときめく】

ねつせた！が2025年度に取り組んできた活動やその成果を、学生自身の言葉や展示物で発表をします。あわせて、来場者も一緒に楽しめるレクリエーション企画やトークイベント、お笑いライブなども予定しています。最後には、ねつせた！メンバーの修了式を実施し、学生たちの歩みをみんなで振り返ります。

【ねつせた！とつながる】

ねつせた！に興味のある学生や、これまで活動に関わってくださった地域の方々と現役メンバーが直接交流できる時間をご用意しています。活動のリアルな話しを聞いたり、謎解きなどのレクリエーションを楽しんだりしながら、気軽にねつせた！の雰囲気に触れていただけます。

会場は、三軒茶屋のキャロットタワー26階にある「オークラレストラン・スカイキャロット」。地上26階から三軒茶屋とその周辺の都内の街並みを一望することができ、特別な空間で学生たちの挑戦とつながりを体感していただけます。

開催概要

日時：2026年3月15日（日）

時間：開場：12:30／開演：13:00-16:00

会場：オークラレストラン スカイキャロット

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー26F

共催：ねつパ！実行委員会2026／世田谷区子ども・若者支援課

お問い合わせ：世田谷区子ども・若者支援課

TEL：03-5432-2585

メール：info@netsuseta.com

WEB：netsuseta.com(https://www.netsuseta.com/)

タイムスケジュール

12:30：受付開始

13:00：開会式（コンセプトムービー放映／挨拶）

年間活動報告⑴

公開取材（ねつせた！メンバーが取材・投稿する様子をステージ上からお届けします）

記念写真撮影

14:00：つながるコンテンツ（来場された皆さんにご参加いただけるレクリエーションをご用意）

年間活動報告⑵

15:00：トークイベント＜対談＞

お笑いライブ

シークレット企画

閉会式（修了式／挨拶／全体写真撮影）

16:00：終演

○ねつせた！説明会

ねつせた！に興味のある学生の皆さんに向けて、特設ブースにて「説明会」を実施します。

⑴13:30-13:50

⑵14:00-14:20

⑶14:30-14:50

○ねつせた！謎解き

せたがやふるさと区民まつりで好評だった「ねつせた！謎解き」を実施します。大人も学生もひらめきを使って楽しみましょう。

企画から発信まで、学生がイチから手がける初の活動報告会

本イベントは、企画立案から当日の運営、広報・情報発信に至るまで、すべてを学生メンバーが中心となってつくり上げています。メンバーは、「統括部」「デザイン部」「展示部」「ときめく部」「つながる部」「広報部」のチームに分かれ、ステージ企画や、チラシ作成、空間デザインやSNS発信などを分担。話し合いを重ねながら一人ひとりが主体的にイベントづくりに関わっています。

また、今までInstagramやX、noteなどのSNSを中心に活動してきたねつせた！が、1年間の取り組みを直接伝える「活動報告会」を開催するのは今回が初めてです。画面越しに届けてきた活動や想いを実際に会場で共有できることは、私たち学生にとって大きな挑戦でもあります。

初開催となる今回は、これまでの歩みを振り返るとともに、応援してくださっている地域の方々や、これから関わってみたいと考えている皆さんと直接つながれる貴重な機会。SNSだけでは伝えきれない、ねつせた！ならではの雰囲気や熱量を、ぜひ会場で体感していただきたいです。

ねつパ！実行委員長コメント

中央が栗島。メンバーと一緒にパチリ

高校生の私に実行委員長という大きな役割を任せていただき、身が引き締まる思いと同時に、役目を果たせるのかという不安も抱えながら準備を進めてきました。

でも、頼もしい実行委員のみんなに支えられながら一緒に考え、動いてきたことで、少しずつ「きっと素敵なイベントになる」とワクワクした気持ちが大きくなっています。

活動10年目を迎える「ねつせた！」の節目となる“ねつパ！2026”。ねつせた！に興味を持ってくださっている学生のみなさん、そしていつも応援してくださっている地域のみなさんと、当日お会いできることを楽しみにしています。ぜひお気軽に遊びにいらしてください！

ねつパ！実行委員長 栗島 圭央

ねつパ！参加方法

事前申し込み制となっております。以下より、フォームをご送付ください。

参加費：無料

申込方法：ねつパ！申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev5WckPQzZK0z_A3e342PFp6fSoDWm145C9x6F81N8g_K17w/viewform)

締め切り：3月11日（水）23：59まで

ねつせた！の活動の様子

新メンバーを迎えたキックオフせたがやふるさと区民まつり出店に向けての、メンバー合宿世田谷６大学コンソーシアムと、ねつせた！連携のご相談に区報「せたがや」とコラボ企画。取材中の一コマ「ねつゼミ！」と称して、世田谷の注目の場所を訪れる会。この日はART FARM IKEJIRIへメンバー同士の懇親も兼ねて、イベントも定期開催しています

2026年度、新メンバーを募集中

新メンバーを随時募集しています。「ねつパ！」内でも説明会を実施しますので、ご興味のある方は是非お気軽にご応募ください。

○対象：世田谷区在住・在学の高校生、大学生世代の方

＼特にこんな人におすすめです／

◻︎世田谷区の魅力を知りたい・調べたい・広めたい

◻︎SNS（X・Instagram・noteなど）や動画など、コンテンツ制作にチャレンジしたい

◻︎ライティングや編集などのスキルを身につけたい

◻︎他の学校の学生とつながりたい

◻︎地域の人と交流して学びを広げたい

◻︎学生時代に、思いっきり何かに打ち込みたい

熱意がある高校生・大学生世代の皆さん、ぜひ一緒に活動しましょう！

参加申し込み：応募フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPQN6ZwfkwMGilMPkcKhuyk8BHiwcL2fFtsZ3o2ipNmMEbow/viewform)

【ねつサポ！募集中】

ねつせた！の活動を支えてくださる地域のオトナ「ねつサポ！」メンバーも募集しています。学生たちと一緒に、世田谷を盛り上げませんか？！

参加申し込み：ねつサポ！応募フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPQuf4xFqgpnyik5shziYOowPtEgvAd3M7-0mGGUcLM6_YDQ/viewform)



ねつせた！とは

ねつせた！は、2015-2016年度に世田谷区の「子ども・青少年協会議」にて、若者の参加・参画モデル事業としてスタートした、世田谷区公認メディアです。行政ではあまり活用されてこなかったSNSを使い、若者自身の視点でまちの魅力を発信する新しい取り組みとして始まりました。

現在は高校生・大学生世代のメンバーを中心に「つながる×ときめく＝せたがや」を掲げて、XやInstagram、noteなどを通じて、世田谷の人、場所、活動などを発信。投稿だけでなく、まち歩きや取材、イベント参加もしながら、地域とのつながりを育む活動も続けています。

【本リリース・取材に関するお問い合わせ】

NPO法人neomura（ねつせた！運営事務局）

担当：平床

HP：https://www.neomura.or.jp/

MAIL：info@neomura.or.jp