石原良純＆豪華論客がぶった斬る！令和の日本を蝕む“カスハラ”【激論コロシアム】

◆番組概要

【番組名】激論コロシアム～これでいいのか？ニッポン～“カスハラなんでも相談所”開設SP

【放送】2026年2月21日（土）午後2時30分～放送（テレビ愛知ローカル）

【出演】MC：石原良純 進行：渡辺真理

ゲスト：東国原英夫（元宮崎県知事） 時東ぁみ（元祖メガネっ子アイドル タレント） 菊地幸夫（弁護士） 村嵜要（日本ハラスメント協会代表理事）

【番組HP】https://tv-aichi.co.jp/gekicolo/

【番組X】https://x.com/gekiColosseum

◆見どころ

日本で社会問題化する“カスハラ”その実態を大調査！愛知県美浜町への壮絶なカスハラの(秘)内容とは！？罰則付き条例でカスハラはなくなるのか？100人緊急アンケート！

令和の日本はハラスメントだらけ！？

●「〇〇ちゃん」と呼ぶとセクハラ？ってホント？

●あなたは大丈夫？線引きがあいまいになる令和の“ハラスメント最新事情”とは！？

社会問題化「カスハラ」の最新実態を大調査！！

●やはり…カスハラは身近にある！？タクシー運転手に密着取材

●愛知県美浜町への壮絶なカスハラの(秘)内容をドラマで再現

罰則で「カスハラ」はなくなると思いますか？

●三重県では罰則付きの条例を制定へ。

●罰則付きの条例でカスハラは撲滅できるか？

●緊急“100人アンケート”の結果とは！？