石原良純＆豪華論客がぶった斬る！令和の日本を蝕む“カスハラ”【激論コロシアム】
テレビ愛知株式会社
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nLSkIEqyZUU ]
【放送】2026年2月21日（土）午後2時30分～放送（テレビ愛知ローカル）
【番組HP】https://tv-aichi.co.jp/gekicolo/
●「〇〇ちゃん」と呼ぶとセクハラ？ってホント？
●やはり…カスハラは身近にある！？タクシー運転手に密着取材
●三重県では罰則付きの条例を制定へ。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nLSkIEqyZUU ]
◆番組概要
【番組名】激論コロシアム～これでいいのか？ニッポン～“カスハラなんでも相談所”開設SP
【放送】2026年2月21日（土）午後2時30分～放送（テレビ愛知ローカル）
☆★☆★TVer、Locipoほかにて期間限定見逃し配信予定☆★☆★
【出演】MC：石原良純 進行：渡辺真理
ゲスト：東国原英夫（元宮崎県知事） 時東ぁみ（元祖メガネっ子アイドル タレント） 菊地幸夫（弁護士） 村嵜要（日本ハラスメント協会代表理事）
【番組HP】https://tv-aichi.co.jp/gekicolo/
【番組X】https://x.com/gekiColosseum
★デジタルギフト券が当たるXキャンペーン開催予定！
◆見どころ
日本で社会問題化する“カスハラ”その実態を大調査！愛知県美浜町への壮絶なカスハラの(秘)内容とは！？罰則付き条例でカスハラはなくなるのか？100人緊急アンケート！
令和の日本はハラスメントだらけ！？
●「〇〇ちゃん」と呼ぶとセクハラ？ってホント？
●あなたは大丈夫？線引きがあいまいになる令和の“ハラスメント最新事情”とは！？
社会問題化「カスハラ」の最新実態を大調査！！
●やはり…カスハラは身近にある！？タクシー運転手に密着取材
●愛知県美浜町への壮絶なカスハラの(秘)内容をドラマで再現
罰則で「カスハラ」はなくなると思いますか？
●三重県では罰則付きの条例を制定へ。
●罰則付きの条例でカスハラは撲滅できるか？
●緊急“100人アンケート”の結果とは！？