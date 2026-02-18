豊橋市の新アリーナ整備へ、トピー工業が企業版ふるさと納税で寄附 - 感謝状贈呈式を開催

豊橋市

愛知県豊橋市が進める「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」に対し、市内に製造拠点のあるトピー工業株式会社（東京都品川区）から企業版ふるさと納税による寄附が寄せられました。これを受け、２０２６年１月２２日（木）、豊橋市役所で目録授与式と感謝状贈呈式が開かれました。

トピー工業は、市内の三河港に豊橋製造所を構え、６０年以上にわたり鉄鋼製品の製造・加工や鉄のリサイクル等を通じて地域経済を支えてきた企業です。同社は２０１８年シーズンから、地元プロバスケットボールチーム「三遠ネオフェニックス」のスポンサーも務めています。

今回の寄附は、多目的屋内施設の整備によるスポーツ観戦環境の充実、地域交流の活性化、まちのにぎわい創出につなげる趣旨で実施されました。

感謝状贈呈式を開催

感謝状贈呈式では、５００万円の寄附目録の贈呈に続き、長坂尚登市長から同社執行役員スチール事業部豊橋製造所の上手研二所長へ感謝状が手渡されました。

上手所長は「約１６００人もの地域の皆さんの働きに支えられている会社として、さまざまな地域貢献活動を実施しています。その一環で三遠ネオフェニックスのスポンサーを務めています。今回の寄附は、地域交流の活性化、にぎわいの創出を目指す施設の理念に共感し、三遠ネオフェニックスのスポンサーとして支援したいとの思いからです。これからも豊橋の発展と魅力あるまちづくりに貢献できる活動を行っていきたいと思います」と話しました。

長坂市長は「豊橋公園がどのように変わっていくのかということも合わせて見守っていただければ幸いです。改めてありがとうございます」と感謝を込めてあいさつしました。

広がる支援の輪 半年間で約７７００万円の寄附

豊橋市が２０２５年８月に寄附の受付を開始して以来、２６年１月末までの半年間で個人や企業の皆さんから計７７６２万３５００円の支援が寄せられています。

個人 ３３３９件／５８１２万３５００円（８月２５日～１月２５日）

企業 １６社／１９５０万円（８月１日～１月２５日）

温かいご支援、心より感謝申し上げます。

皆様の想いに応えられるよう、多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業を進めてまいります。引き続き、市政へのご理解とご協力をお願いいたします。

ご寄附いただきまして、誠にありがとうございました。

豊橋市企業版ふるさと納税ＨＰ

https://www.city.toyohashi.lg.jp/41594.htm

多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業

多目的屋内施設を核とした豊橋公園東側エリアの整備を進め、市民のスポーツ環境の充実を図るとともに、魅力的なプロスポーツやコンサート興行、各種展示会の開催などにより、まちのにぎわい創出につなげます。

また、多目的屋内施設が救援物資の受け入れや応援部隊の活動拠点として役割を担うことにより、災害時における防災機能を高めます。