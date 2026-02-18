成長フェーズに応じた最適な資金調達を実現する『ファイナンスミックスアクセラレーター』1st Batch採択企業10社決定！

株式会社INQ

『興す人を、成す人に』をミッションに掲げ、スタートアップのファイナンスを支援する株式会社INQ（本社：東京都立川市、代表取締役：若林哲平、以下「INQ」）は、東京都との協定事業「TOKYO SUTEAM」において実施する『ファイナンスミックスアクセラレーター』プログラム1st Batchの採択企業10社を決定し、プログラム開始したことをお知らせいたします。

本プログラムは、出資・融資・ベンチャーデット・補助金など、企業の成長フェーズに応じた多様な資金調達手段を組み合わせる「ファイナンスミックス」の実現を目指すものです。

次なるステージへの可能性が拓く10社と共に、約半年間の挑戦を開始いたします。

採択企業10社について

本プログラムについて

（会社名・代表者氏名 / 順不同）

成長フェーズに応じて、複数の資金調達手段をその特性を活かして柔軟に組み合わせ、次回の調達余力も留保しながら成長資金を確保するアプローチ「ファイナンスミックス」を目指して、実施するプログラムです。

【プログラム構成】

体系的かつ実践的な学びと事業成長へつながる機会の創出を目指す3つの構成

- ファイナンスミックス講座- メンタリング- ピッチイベント

【メンター】

ファイナンスミックス講座やメンタリングのメンターは、CFOをはじめ、VCや金融機関、公認会計士等の専門家など、多様なファイナンスのスペシャリストが担当。

今後、一部プログラム内の公開講座や実践知を広く共有するためのイベント『ファイナンスミックスサミット』の開催、2026年4月頃に2nd Batchの募集も予定しております。

挑戦し続ける方々と協働し、スタートアップが信じる未来の実現を、より確かなものにする取り組みを推進してまいります。

詳しくはこちら :https://finance-mix.notion.site/

「TOKYOSUTEAM」について

TOKYOSUTEAMは、東京都が主催するスタートアップ支援展開事業です。「Global Innovation with STARTUPS」で掲げる 「10x10x10（5年で、東京発ユニコーン数10倍、東京の起業数10倍、東京都の協働実践数10倍）」等の達成のため、多様な主体による多彩なスタートアップ支援策の実施を後押ししています。

https://tokyosuteam.metro.tokyo.lg.jp/



【INQについて】

『興す人を、成す人に。』をミッションに掲げ、累計融資支援1,300社、130億円超（※）のベンチャー・スタートアップのデットファイナンスを支援しております。

起業家の融資調達プロセスにおける不安や手間を解消し、起業家にしかできない本来のコア業務に専念して頂く時間と資金を捻出するサポートを行っております。事業立ち上げ、その後の成長のご支援を資金面からご支援し、起業家含めスタートアップエコシステムな社会への貢献を目指しております。

※2025年11月地点

会社名：株式会社INQ

所在地：〒190-0012 東京都立川市曙町2-8-28 TAMA MIRAI SQUARE 2F B08

設立：2018年10月

代表者：若林 哲平

問い合わせ先：https://x.gd/79DDG

HP：https://inq.finance/