QGIS向けクラウドサービス「Kumoy」をリリース

位置情報技術を活用したシステム開発や、コンサルティングなどを提供する株式会社MIERUNE（本社：北海道札幌市、代表取締役：桐本 靖規、以下 「MIERUNE」）は、QGISとWebのシームレスな連携を実現した、QGIS向けクラウドサービス「Kumoy（くもい）」のパブリックベータ版をリリースいたします。

Kumoyを導入することで、QGISで作成した地図やデータを直接クラウドにアップロードし、プロジェクトやデータを一元管理できます。

今回のリリースでは、「パブリックベータ版」を公開いたします。4月に予定している本公開の際に無料で公開する機能と無料でご利用いただけるデータ容量をお試しいただけます。

Kumoyの主な機能

QGIS向けクラウドサービス「Kumoy」のコンセプト画像

・QGISで作成した地図の見た目を変えず、そのままWebマップに

・QGISからクラウドへ直接アップロード

・地図やデータを組織で一元管理

QGISで作成した地図の見た目を変えず、そのままWebマップに

作成した地図を、QGIS上の見た目のままWeb上で閲覧できます。QGISでの表示設定と操作感を反映したWebマップは、PCでもスマホでも見やすいデザインです。Webマップは、URLを知っている全員に対して共有いただけます。登録した組織内のメンバーに限定して共有することも可能です(※チームプラン以上ご契約時）。

QGISからクラウドへ直接アップロード

ほとんど同じスタイルで閲覧可能

QGISの初期画面からデータに直接アクセスが可能です。QGISが対応するメジャーなベクタデータ全般に対応しており、ファイル形式を気にすること無くご利用いただけます。同時にスタイルなどの情報も保管されるため、異なる環境からでも同じレイヤとスタイルのまま操作が可能です。

地図やデータを組織で一元管理

QGISの初期画面からクラウドに直接接続

組織・プロジェクト内のアクセス権限と更新管理が可能になります。権限管理・メンバー管理をWeb上で一元化し、データの更新状況をリアルタイムで共有します。作業の進行が可視化され、作業効率が大幅な向上が期待できます。

権限管理・メンバー管理をWeb上で一元化誰が・いつ・何を更新したかを自動記録

【QGISとは】

誰でも自由に利用が可能なオープンソースのデスクトップGISソフトウェアで、位置情報データの可視化や編集、分析に関する豊富な機能を備えています。位置情報データの可視化や分析のニーズが高まっている背景から、世界中の企業から政府機関まで広く利用されており、月あたり約2000万回起動されています（QGIS Dashbord(https://feed.qgis.org/metabase/public/dashboard/df81071d-4c75-45b8-a698-97b8649d7228)）。開発は、世界中のボランティアやチームによってサステナブルに支えられており、日々ソフトは進化しています。

QGISの公式ホームページ(https://www.qgis.org/)

想定されるユースケース

Kumoyでは、組織内でのデータ共有を容易にします。作成者は慣れたQGISで速やかに作業を実施、閲覧者はウェブ上で直感的に閲覧が可能です。これまでQGISをそのまま用いての共有が難しかった顧客や上長の決裁に必要だった地図も、印刷機能やQGISのインストールに頼ることなく、ウェブ上でシームレスな地図を提示できます。

高潮浸水ハザードマップ

想定浸水区域や鉄道路線などの必要情報をQGIS上で準備。Kumoyを通せば、Web開発なしで簡易的なハザードマップの作成も可能です。

都市計画図

高潮浸水ハザードマップKumoyで見る :https://app.kumoy.io/public/map/1c5855d5-be7a-4a2e-9980-a2caae297197

地図のスタイルはQGIS上で細かく設定したものをそのまま利用OK。独自情報を重ねれば、外でもスマホで確認可能な営業地図に早変わりします。

公共交通空白地域

都市計画図Kumoyで見る :https://app.kumoy.io/public/map/fa25ad67-d333-498e-87e8-ce89a3c0b386

QGIS上のツールで作成したバッファなどの解析データも、そのままKumoyにアップロード。面倒なGISデータのやり取りは不要です。

立地適正化計画の人口推移

公共交通空白地域Kumoyで見る :https://app.kumoy.io/public/map/6e81496d-77e2-43d5-b6dd-10bf423392e3

地域課題を明らかにする地図も簡単に共有可能です。作成者は慣れたQGISで速やかに、閲覧者はウェブ上で直感的に、地域の理解を深めます。

プランは3種類

立地適正化計画の人口推移Kumoyで見る :https://app.kumoy.io/public/map/2ad587d4-ae5b-40bb-b9f2-fb26c1b94672

「コミュニティ」「チーム」「エンタープライズ」の3種類のプランをご用意しております。パブリックベータ版では、無料で提供する「コミュニティ」プランをお試しいただけます。

「コミュニティ」プラン（今回提供）

組織管理以外の全ての機能をご利用いただけます。QGISで作成した地図のウェブ共有や、複数端末でのQGISプロジェクト管理にご活用ください。

製品の本公開後は、データ容量を追加でご購入いただくことで保存できるプロジェクト数やマップ数が緩和されます。今回のパブリックベータ版では、無料分の枠でご利用いただくことが可能です。

「チーム」プラン

「コミュニティ」プランに加えて、組織管理機能をご利用いただける有償プランです。50名までの組織でご利用いただけます。契約組織以外の組織メンバーをチームに招待する組織を超えた利用も可能です。

「チーム」プランでは、大規模のデータ容量がご契約時に付与されます。

「エンタープライズ」プラン

「チーム」プランで対応できない要件につきましては、「エンタープライズ」プランとしてご提案させていただきます。

「エンタープライズ」プランにつきましては、弊社までお問い合わせ(https://www.mierune.co.jp/contact)ください。

価格について

4月の本公開前にご案内いたします。契約は1ヶ月ごと・または1年ごととなります。お支払い方法は、クレジットカードまたは請求書（別途、発行手数料が必要）を予定しております。

ご案内ページはこちら(https://www.kumoy.io)

■会社概要

社名：株式会社MIERUNE（MIERUNE Inc.）

本社所在地：〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西8丁目1-8 F-60（エフロクマル）3F

代表取締役：桐本 靖規

設立：2016年6月

事業内容

・ITや地理空間情報を活用した業務改善・開発のコンサルティング

・ITや地理空間情報に関する研修・講演会の企画運営

・Webサイト・Webサービス・ソフトウェアの企画・研究・開発

・データベースの企画構築解析支援やコンサルティング