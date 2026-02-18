【導入事例】行橋厚生病院が医療ガイドライン対応を見据えデバイス制御「RunDX」を採用　外部デバイス利用を統制し、患者情報を扱う端末の管理体制を強化

株式会社ラネクシー

医療機関では、厚生労働省が公表する「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」や「医療機関のサイバーセキュリティ対策チェックリスト」への対応が求められており、患者の個人情報を確実に守るための体制整備が不可欠となっています。特にUSBメモリなどの外部デバイスを起因とした情報漏洩は、全国的にも事例が報告されており、医療現場における重要な課題の一つです。

福岡県行橋市において地域の精神科医療の中核を担う行橋厚生病院では、以前より外部デバイスの管理を重視した情報管理体制を整備してきました。心療内科・精神科を主な診療科とする同院では、患者のプライバシーへの配慮が特に重要であり、不正持ち出しや誤操作による情報漏洩を未然に防ぐため、より確実で運用しやすい仕組みが求められていました。

そうした中、同院では既存のデバイス制御ソフトの運用面やサポート体制を見直し、新たなソリューションの導入を決定。医療機関への導入実績、直感的な操作性、国内ベンダーによる迅速なサポート体制を評価し、株式会社ラネクシーが提供するデバイス制御ソフト「RunDX（ランディーエックス）」を採用しました。

ご担当者様の声

医療法人財団つばさ 行橋厚生病院 事務係長 佐々木 剛 氏

・外部デバイスの管理が仕組みとして明確になり、運用の不安が軽減されました。

・操作画面が分かりやすく、現場への展開もスムーズに進めることができました。

・患者情報を扱う立場として技術的に統制できる環境を整えられたことは大きな安心材料です。

【医療機関に求められる“確実な外部デバイス対策”】

近年、医療機関における情報漏洩が相次ぎ、2025年度のサイバーセキュリティ対策チェックリストでは、デバイス制御の項目が追加されました。

RunDXならチェックリストやガイドラインへの対応だけでなく、直感的なUIとともに無理なく安全な運用を実現できます。医療機関での導入実績も多く、安心して情報漏洩対策を進められます。

【RunDX について】

RunDXのラインナップのひとつである「RunDX DeviceControl 」は内部不正に効果的な「デバイス制御」と外部からの攻撃を遮断する「ネットワーク制御」にて、機密性の高い環境の構築を実現し、企業の重要データを保護します。また、使いやすいUI設計のWEBコンソールやサーバーレスでも運用できる利便性を備え、特定端末のみ接続許可させるなど様々な業務環境へ柔軟に対応します。

【ラネクシーについて】

ラネクシーは、現代の情報化社会における課題の1つである情報セキュリティに対するリスクマネジメントの重要性を見据え、長年培ったビジネスネットワークや豊富な技術と知識を基に、自社ソフトウェアの開発や世界で使用されている最新のテクノロジーを採り入れた革新的で機能性に優れたソフトウェアを発掘し、提供しております。またICTソリューション・プロバイダーとして、業種横断的なソリューションをワンストップでご提供している他、ソフトウェアの評価やサポートなど、多様化するお客様のニーズにお応えすべく、最先端技術を用いて最高品質なトータルサービスを目指した事業を展開しております。

