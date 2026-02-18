ソルナ株式会社 代表取締役 安宅祐樹、ダイヤモンド経営者倶楽部にて講演決定

ソルナ株式会社

ダイヤモンド経営者倶楽部に登壇予定の、ソルナ株式会社 代表取締役 安宅祐樹

ソルナ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：安宅祐樹）は、2026年5月13日（水）に開催される、株式会社ダイヤモンド社主催「ダイヤモンド経営者倶楽部」にて、代表取締役の安宅祐樹が講演することをお知らせいたします。

本講演では、SNSが企業経営に与える影響が年々大きくなる中で、採用活動におけるリスクとその具体的な対策について、実例を交えながら解説します。

■講演概要

■SNS時代、採用活動は「企業リスク」になり得る

ソルナ株式会社が提供する、SNS時代の人物・企業リスクを可視化するサービス「ネットの履歴書」- 講演タイトル 「“SNS時代”の採用を考える。そのリスクと対策」- 登壇者 ソルナ株式会社 代表取締役 安宅 祐樹- 開催日時 2026年5月13日（水）18:00～- 会場 ダイヤモンド経営者倶楽部 銀座サロン （東京都中央区銀座）- 主催 株式会社ダイヤモンド社- イベント詳細URLhttps://www.dfc.ne.jp/dfc_club/club/20260513/(https://www.dfc.ne.jp/dfc_club/club/20260513/)

SNSや口コミサイトの普及により、企業の情報は瞬時に拡散され、過去の出来事や個人の発信が採用活動に影響を及ぼすケースが増えています。

例えば、

- 採用候補者が企業名を検索した際に、ネガティブな関連ワードが表示される- 過去の炎上投稿や誤解を招く情報が、事実確認されないまま拡散される- 採用広報の意図しない切り取られ方によって、企業イメージが損なわれる

といった事例は、決して珍しいものではありません。

こうした状況の中で、採用活動は単なる人材獲得の手段ではなく、企業価値やブランドを左右する重要な経営課題となっています。

■講演でお伝えする内容

採用に影響する風評・誤情報リスクと、企業が取るべき対策の考え方を解説

本講演では、SNS時代ならではの採用リスクを整理した上で、企業がどのように向き合うべきかを具体的にお話しします。

- 採用活動において企業が直面しやすいSNSリスクとは何か- 風評や誤情報が採用に与える実際の影響- リスクを恐れるのではなく、適切に管理・活用する考え方- 経営者・広報・人事が連携して取り組むべきポイント

経営者・経営幹部の皆様が、明日からの意思決定に活かせる内容を目指します。

■ダイヤモンド経営者倶楽部での登壇について

ダイヤモンド経営者倶楽部は、優良中堅企業や成長企業の経営者が集い、経営課題や実践的な知見を共有する会員制コミュニティです。

今回の登壇は、採用・広報・リスクマネジメントを横断するテーマを通じて、企業経営における「人」と「情報」の重要性を改めて考える機会となります。

ソルナ株式会社としても、これまで培ってきた知見を経営者の皆様と共有できる貴重な場と捉えています。

■登壇者プロフィール

企業の採用と情報リスクに向き合う、ソルナ株式会社 代表取締役 安宅祐樹ソルナ株式会社 代表取締役 安宅 祐樹

1989年、山口県出身。慶応義塾大学卒。新卒で野村證券株式会社に入社し、中小企業の成長支援に携わる。その後、米国のBabson CollegeでMBAを取得し、2020年にBoston Consulting Group（BCG）に入社。2024年、サーチファンド「事業承継支援機構合同会社」を設立。2025年7月よりソルナ株式会社の代表取締役に就任。

■会社概要

会社名：ソルナ株式会社

代表者：代表取締役 安宅 祐樹

所在地：東京都中央区

事業内容：インターネット上の風評被害・誹謗中傷対策、企業リスクマネジメント支援

URL：https://www.soluna.co.jp/