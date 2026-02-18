偽物のブランド品がブランド買取店にどのくらい持ち込まれるのか＜調査レポート＞

調査概要

株式会社ブランド買取ブランドハンズ

調査対象：バッグ、財布、時計、アクセサリー、アパレル

調査期間：2026年1月1日～2026年1月31日

調査店舗：ブランド品買取専門店ブランドハンズ難波店

（https://brand-hands.co.jp/store/osaka/namba/）

調査方法：持ち込まれた商品を実際に見て確認

注意点：基準外品と確信が持てない商品は省いております。尚、当店は鑑別機関では無く、当店の判断基準にて判断しており、本物・偽物を保証するものではありません。

調査結果

基準外品（偽物）のブランド品の持ち込みは1か月で13件ありました。

入手経路は「頂きもの」や「家から出てきたもの」が23％と一番多い結果になりました。

また、男性の持ち込みが多く、持ち込まれた世代は20代が38％、40代が31％となりました。

調査詳細

男女比

男性：9人

女性：3人

カップル：1組

年齢

20代：5人

30代：1人

40代：4人

50代：2人

60代：1人

カテゴリー・品物

バッグ：6人

時計：3人

アクセサリー：4人

入手経路

拾いもの：2人

もらったもの：3人

家から出てきたもの：3人

フリマアプリ：1

ネットショップ：1人

不明：3人