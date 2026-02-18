ＪＲ東日本のSuicaのペンギン【数量限定】大人用 ラバーウォッチ（腕時計）で２月１８日（水）正午から予約販売開始！
有限会社アサミズカンパニー
ベルトカラーはモカ・グレーの２種類でそれぞれデザインがちがいます。
ベルトカラー モカ
ベルトカラー グレー
女性着用イメージ
男性着用イメージ
Ｓｕｉｃａのペンギングッズ特集コーナー
■ＪＲ東日本 Suicaのペンギン ラバーウォッチ（腕時計） 大人用【男女兼用】
（ベルトカラーは、モカ・グレーの２色あり）
【数量限定】各価格 3960円（税込み）(C)C.S/JR東日本/D SuicaはJR東日本の登録商標です。
※ご予約開始 ２月１８日（水）～ ※お届け時期 ５月中～下旬頃から順次発送
ご予約ページ（モカ） https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s064/s064-su-015
ご予約ページ（グレー） https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s064/s064-su-016
■大人用（男女兼用）腕時計：全長約23cm・文字盤約3.4cm・ベルト幅約1.4cm
■材質 時計本体：合金 風防：ミネラルガラス ベルト：ラバー
■日本メーカー製ムーブメント使用 モニター電池入り ＭＡＤＥ ＩＮ ＣＨＩＮＡ
■(C)C.S/JR東日本/D SuicaはJR東日本の登録商標です。
・ベルトカラー（モカ）はSuicaのペンギン、子ペンギンのデザインです
・ベルトカラー（グレー）はSuicaのペンギンのいろいろな顔デザインです
ファッションアイテムとして。
Ｓｕｉｃａのペンギンファン、鉄道ファンやそれ以外の方にも気になる一品です！
その他のＳｕｉｃａのペンギングッズはこちら
https://shopping.jreast.co.jp/feature/S064-3855/6406
有限会社アサミズカンパニー 電話：04-7157-3870 FAX：04-7157-3871
メールアドレス： asamizucompany@bd.wakwak.com