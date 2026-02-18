ＪＲ東日本のSuicaのペンギン【数量限定】大人用　ラバーウォッチ（腕時計）で２月１８日（水）正午から予約販売開始！

写真拡大 (全6枚)

有限会社アサミズカンパニー

ベルトカラーはモカ・グレーの２種類でそれぞれデザインがちがいます。

■ＪＲ東日本　Suicaのペンギン　ラバーウォッチ（腕時計） 大人用【男女兼用】


（ベルトカラーは、モカ・グレーの２色あり）


【数量限定】各価格 3960円（税込み）(C)C.S/JR東日本/D 　SuicaはJR東日本の登録商標です。


※ご予約開始　２月１８日（水）～　※お届け時期　５月中～下旬頃から順次発送


ご予約ページ（モカ）　https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s064/s064-su-015


ご予約ページ（グレー）　https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s064/s064-su-016



ベルトカラー　モカ

ベルトカラー　グレー


女性着用イメージ

男性着用イメージ

■大人用（男女兼用）腕時計：全長約23cm・文字盤約3.4cm・ベルト幅約1.4cm


■材質　時計本体：合金　風防：ミネラルガラス　ベルト：ラバー


■日本メーカー製ムーブメント使用　モニター電池入り ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＣＨＩＮＡ


■(C)C.S/JR東日本/D 　SuicaはJR東日本の登録商標です。



・ベルトカラー（モカ）はSuicaのペンギン、子ペンギンのデザインです


・ベルトカラー（グレー）はSuicaのペンギンのいろいろな顔デザインです



ファッションアイテムとして。


Ｓｕｉｃａのペンギンファン、鉄道ファンやそれ以外の方にも気になる一品です！



その他のＳｕｉｃａのペンギングッズはこちら


https://shopping.jreast.co.jp/feature/S064-3855/6406



Ｓｕｉｃａのペンギングッズ特集コーナー

有限会社アサミズカンパニー　電話：04-7157-3870　FAX：04-7157-3871


メールアドレス： asamizucompany@bd.wakwak.com　　