「ほぼ日手帳2026」が発売5か月で100万部を突破！

株式会社ほぼ日

株式会社ほぼ日（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小泉 絢子）が企画・制作・販売を行う「ほぼ日手帳2026(https://www.1101.com/store/techo/)」の販売部数が、発売から5か月（2026年1月末時点）で100万部を突破いたしました。誕生から25年目を迎えた今期、北中米・ヨーロッパを中心とした海外での販売が特に好調に推移しており、世界の100を超える国と地域へと販売エリアが拡大しています。

海外での販売部数は5年で約2倍に。国内外で成長しています。

2001年にウェブサイト「ほぼ日(https://www.1101.com/home.html)」（旧「ほぼ日刊イトイ新聞」）から生まれた「ほぼ日手帳」は、持つ人の好みやライフスタイルにあわせて自由にのびのび使える「LIFEのBOOK」として、言語や文化を飛びこえて世界中にユーザーが広がってきました。

近年、特に北中米・ヨーロッパを中心に海外での人気が大きく拡大しており、直近5年間で以下の成長を記録しています。

- 海外販売部数：約2倍に拡大（2021年版～2026年版比較）- 海外売上高(※)：約3倍に拡大（2020年版～2025年版比較）- 海外売上比率：52％に到達（2025年版実績）

また、国内においても根強く支持をいただいており、販売部数は直近5年で約10％増、売上は約30％増と、安定した成長を続けています。

※手帳カバーなど、関連商品も含みます。

海外での広がりを後押しする「#hobonichi」のSNS投稿

海外で「ほぼ日手帳」が広がっている背景の一つに、SNSにおけるユーザー投稿数（UGC：User Generated Contents）の増加があります。

特にInstagramでは、手帳にシールや写真を貼ったり、イラストを描いたり、ジャーナリングとして日々の気持ちを綴ったりする様子が、「#hobonichi」のハッシュタグとともに多数投稿されており、その投稿数は2023年から2025年の2年で3.8倍(※)に増加しています。ユーザー自身が発信する多様な手帳の使い方が、国境を越えて新たなファンを生むきっかけになっています。

※データ出典： Social Insight（2023年1～12月および2025年1～12月のInstagram上での「#hobonichi」を含む投稿数比較）

ほぼ日・代表取締役社長 COO 小泉絢子からのコメント

2024年9月にロサンゼルスで開催したPOPUPイベントは、開店前から行列ができるほど盛況に。ほぼ日手帳のユーザーと交流するリアルイベントも、世界各地で開催しています。

誕生から25年目を迎え、世界中でほぼ日手帳が愛されていることを心からうれしく思います。100万部という大きな数字は、お客さま一人ひとりが手にとってくださった「1冊」の集積です。国内では親子2・3代で愛用くださる方も増え、長く続けられてきたことの重みと感謝を感じています。

デジタル化が進み便利になる一方で、手書きの良さという普遍的な価値への回帰が、世界的な広がりの後押しになっています。そうした流れも受けながら、2001年の発売当初から変わらない「1日1ページ」や「書き心地」といった大切にしているコンセプトはそのままに、発売当初から海外への発送も少しずつ続けてきた積み重ねが、今の広がりにつながってきました。

これからも、その方の人生にとって「ほぼ日手帳があってよかった」と思っていただける存在でいられるように、チーム全員で誠実に企画・制作に取り組んでまいります。

（株式会社ほぼ日 代表取締役社長 COO 小泉絢子 ※「ほぼ日手帳」初代企画担当）

ほぼ日手帳について

ほぼ日手帳2026は、手帳と文具で350以上の新作ラインナップを取りそろえて2025年9月1日に発売。

「ほぼ日手帳」は、2001年に誕生し、2026年版で25年目を迎えたロングセラー商品です。「LIFEのBOOK」をコンセプトに、持つ人が自分の生活やスタイルにあわせて自由に使える手帳として、日本だけでなく世界中で愛されてきました。

基本の「1日1ページ」仕様や、うすくて軽く丈夫な手帳専用紙「トモエリバー」、「180度パタンと開く」製本などが特徴です。また、毎年さまざまなアーティストやブランドとコラボレーションして生まれる、バリエーション豊富なデザインも人気の理由です。

株式会社ほぼ日

ほぼ日は、人々が集う「場」をつくり、「いい時間」を提供するコンテンツを企画、編集、制作、販売する会社です。1998年6月に創刊したウェブサイト「ほぼ日」（旧・ほぼ日刊イトイ新聞）でさまざまな読みものをお届けしながら、そこに集まるお客さまに向けて、「ほぼ日手帳」や「ほぼ日のアースボール」をはじめとしたさまざまな商品を企画・販売してきました。そのほか、お買いものを中心としたイベント「生活のたのしみ展」、動画サービス「ほぼ日の學校」、犬猫のSNSアプリ「ドコノコ」など、さまざまな「場」とコンテンツを展開しています。



●コーポレートサイト

https://www.hobonichi.co.jp/



●プレスリリースに関するお問い合わせ先

press@1101.com