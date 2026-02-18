【名古屋限定】極厚“あんバタ生バーガー”が誕生！バタースイーツ専門店が手がける新背徳スイーツ＜バターステイツ by銀のぶどう＞

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)のバタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」は、2026年2月25日(水)からジェイアール名古屋タカシマヤ店限定『あんバター生サンド』を販売いたします。

OPEN1周年記念！累計70万個販売の“あんバタサンド”が“極厚生バーガー”に

『あんバターホイップサンド』

2025年2月にジェイアール名古屋タカシマヤに常設店をオープンした東京発のバタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」。東海エリア初出店を記念し誕生した、名古屋地区限定『あんバターホイップサンド』は累計70万個販売を突破しました。そんな新たな名古屋土産として愛されている“あんバタサンド”が、1周年を記念して“極厚生バーガー”になって新登場いたします。

【名古屋タカシマヤ店限定】背徳感MAX！極厚『あんバター生サンド』

名古屋の新名物誕生!?名古屋の美食あんバターが、極厚のフレッシュバーガーになりました。「あんこ×バター」の罪な美味しさをたっぷり重ねた、バタースイーツ専門店が手がける至福のスペシャリテです。厳選発酵バター仕立てのふわとろバタームースとあずき薫る小倉あんを2層に重ねて、フォンダンをまとったしゃりふわのシフォンでサンド。さらにゲランドの塩を使用したソルティクリームをぽってりと絞りました。塩味のアクセントがほんのり甘じょっぱい、上品な甘さと軽やかな食感が魅力のあんバタ界の新スイーツです。見た目はギルティ、食べたら軽やかにとろけるしゃりふわ食感。名古屋タカシマヤ店だけでしか出会えない、極厚極上あんバタバーガーをぜひ大胆に頬張ってみてくださいね。

【商品名】あんバター生サンド ※生菓子/要冷蔵

【価 格】2個入 1,620円(本体価格1,500円)

【発売日】2026年2月25日(水)～

【取扱店】バターステイツ by銀のぶどう ジェイアール名古屋タカシマヤ店

【点数制限】おひとり様2箱まで

【販売時間】10時・16時の時間限定販売 ※各回無くなり次第終了

累計70万個突破！名古屋地区限定『あんバターホイップサンド』

名古屋の美食「あんバター」がとっておきの大人のご馳走に。こだわりはまるであんバターどらやきのようなしっとり生食感。炊きたての柔らかさにこだわった自家製小倉あんに、ふんわりとバターホイップショコラを絞り、しっとり食感の発酵バタークッキーでサンドしました。隠し味のゲランドの塩があんこの甘さを引き立てます。バタースイーツ専門店だからこそ生まれた、“バター×あんこ”の最強タッグの味わいをぜひ召しあがりください。

あんバターホイップサンド 4個入

あんバターホイップサンド

4個入 1,080円(本体価格1,000円)

8個入 2,160円(本体価格2,000円)

バターステイツ by銀のぶどう ジェイアール名古屋タカシマヤ店



※表示の価格は参考小売価格です

BUTTER STATE's by銀のぶどうとは

バター合衆国「BUTTER STATE's」は、パティシエ達自慢の一品が集うバタースイーツブランドです。溢れるバターの美味しさをまるごと味わっていただきたくて独自の「バターなだれとろけ製法」も開拓し、ひたすら腕を振るいました。紋章に冠したバター色の王冠は、磨き上げた美味しさの証。食べごろのバタースイーツが豊富にできあがりました。どうぞたっぷりお楽しみください。