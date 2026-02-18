腕を支えて疲労を軽減！自由に位置調整できるクランプ式リストレストを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、工具不要のクランプ固定で机に後付けでき、幅20cmのクッション肘置きが腕の負担を軽減する「100-TOK009BK」を発売しました。

リストレスト 肘置き台 クランプ取付 幅20cm クッション入り エルゴノミクス ブラック

型番：100-TOK009BK

販売価格：4,073円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-TOK009BK

おすすめポイント

・工具不要×クランプ固定：机に後付けして、すぐ肘置き環境を作れる

・クッション向き変更OK：マウス操作・筆記など作業内容に合わせて使いやすい

・メッシュ素材で快適：厚み約2cmのクッションが腕をやさしく支える

机に“肘置き”を追加して、作業が変わる

腕の置き場がないまま作業を続けると、肩や手首に余計な力が入りがち。本製品は、机に後付けして肘を預けられるスペースを作り、姿勢の安定をサポートします。幅約20cmの肘置き台が、PC作業・書類仕事の“ちょい置き”にも便利。いつものデスクを、もっと疲れにくい環境へアップデートできます。

工具不要、クランプでしっかり固定

取り付けはクランプで天板に固定するだけ。面倒な工具を用意する必要がなく、自宅でもオフィスでも“思い立ったらすぐ”設置できます。しっかり固定できるため、肘を置いたときの不安定さを抑え、作業に集中しやすいのもポイント。デスク周りを大きく変えずに、快適性だけを足せる手軽さが魅力です。

向きを変えて、作業スタイルにフィット

マウス操作を中心にしたい日、筆記作業が多い日…作業内容によって腕の置き方は変わります。本製品はクッションの向きを変えられるため、利き手や動かし方に合わせて調整しやすい設計。細かなストレスを減らし、“自分の作業に合う位置”を作れるので、日々の作業効率や快適性の底上げに役立ちます。

メッシュクッションで、長時間でもさらっと快適



厚み約2cmのクッションが腕をやさしく受け止め、ポリエステル素材のメッシュ生地が肌触りの良さと快適さを両立。暑い季節や長時間のデスクワークでも、腕に触れる部分が不快になりにくいのがうれしいポイントです。集中したいタイミングほど、体への負担は見えにくいもの。快適な触感が、毎日の作業を支えます。

