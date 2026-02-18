豊橋市から未来のスター誕生へ！！～Ｔ-ＧＵＰ訓練生の男女４人が競輪選手養成所に合格～

豊橋市

合格したのは、いずれも愛知県在住の神谷遥人さん（22）＝西尾市、中山竜一さん（21）＝岡崎市、中森亮さん（26）＝豊川市、山下喬華さん（22）＝岡崎市＝の４人。年齢は、２０２６年４月１日現在。

２０２６年２月３日（火）、コーチを務めた現役選手らと豊橋市役所を訪れ、長坂尚登市長に合格の喜びを報告しました。

合格者たちの決意と抱負

４人は、晴れやかな表情で自転車競技との出合い、Ｔ-ＧＵＰ参加のいきさつとともに、養成所入所に向けた抱負を語りました。

「スタートラインに立てました。高みを目指し、豊橋に恩返しできる選手に」（神谷さん）

「ここがスタートライン。さらにレベルアップし、中部地区を引っ張っていくような選手を目指します」（中山さん）

「技術を磨き、フィジカルを鍛え、ファンから信頼される選手を目指します」（中森さん）

「（養成所で）強い人たちと切磋琢磨できる１年が楽しみ。車券に貢献できる選手に」（山下さん）

将来が楽しみな４人です！応援しています！！

練習プログラムを作り、４人をサポートしてきたコーチの現役競輪選手を代表し、白井一機選手は合格について「本人の頑張りはもちろん、競輪場の協力もありました。今後も若い人材を育成したい」と話していました。

長坂市長は「息の長い選手になることを期待しています」と語り、「車券に貢献できるスター選手になってください。競輪場の収益の一部は学校建設に役立っていますので、ぜひ活躍してください」とエールを送りました。

すごいぞ！Ｔ-ＧＵＰ～着実な成果～

Ｔ-ＧＵＰ（豊橋グランプリレーサー育成プロジェクト）は、競輪選手の発掘、育成と豊橋競輪場をホームバンクにする選手層の底上げ、さらには自転車競技の普及、発展を目指し、豊橋競輪が立ち上げました。

毎年、年の瀬に行われる競輪界最高峰のレース「ＫＥＩＲＩＮグランプリ・ガールズグランプリ」で優勝できる選手の輩出を目指し、「豊橋グランプリレーサー育成」と名付けられました。現役選手による実践的な指導が特徴です。

今回の試験は、男子の倍率が約５.８倍、女子が３.２倍という難関でしたが、Ｔ-ＧＵＰからは４人が合格しました。

これまでに１４人のガールズケイリン選手を送り出した実績に加え、Ｔ-ＧＵＰが始まった２０２４年度は男女各１人が日本競輪選手養成所入所試験に合格、着実に成果を積み上げています。