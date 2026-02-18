「他人の正解」ではなく「自分らしさ」で選ぶ。結婚式のお呼ばれドレス購入・レンタルの新プラットフォーム「PLADRE」本格展開開始

株式会社ParaLux

「ひとりひとりが思い描く、それぞれの結婚式を簡単に」をビジョンに、結婚式準備の新しい形を提案する株式会社ParaLux（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：村田 里史）は、結婚式のお呼ばれドレスにおいて、「自分らしいドレス選び」を提供するECプラットフォーム「PLADRE（プラドレ）」とレンタルプラットフォーム「PLADRE for ONCE（プラドレフォーワンス）」を本格展開いたします。

近年、結婚式やパーティーにおけるドレス市場は回復基調にあり、特にオンラインでの購入需要が急増しています。しかし、市場が拡大する一方で、結婚式やパーティーに参列する際、ドレス選びに悩む方は少なくありません。「マナーは守りたいが、無難で周りと被るドレスは着たくない」「自分らしいスタイルで参列したい」というニーズがある中で、既存のレンタルサービスや通販サイトでは、こうした「失敗への不安」と「個性の表現」の両立が難しいのが現状でした。

そこでこの度、厳選されたブランドのドレスを比較検討し、誰もが自分らしいお呼ばれドレスを見つけることができるお呼ばれドレスのECプラットフォーム「PLADRE（プラドレ）」とレンタルプラットフォーム「PLADRE for ONCE」（プラドレフォーワンス）」の提供を開始します。

厳選されたブランドドレスラインナップと購入とレンタルの両方の選択肢を提供することで、人々が長く、何度でも、様々なシーンで使いたいと思えるドレス選び体験を提案します。

■「プラドレ」「プラドレ for ONCE」開発の背景

事前に実施したアンケート調査では、ドレスを選ぶ際に重視する項目として「会場の格式やマナーに合っていること」を重視する人が67.3%と最も高く、続いて「 自分の骨格タイプに合い、スタイルが良く見えること」が挙げられました。

また、「結婚式にも着られて、普段の特別な日（記念日ディナーやホテルランチなど）にも違和感なく着られるデザイン」のドレスを選びたいかという質問に対して、「そう思う」「非常にそう思う」と回答した方は83.7%であり、「失敗への不安」と「個性の表現」という2つのニーズが混在していることが分かります。

■サービス概要

「プラドレ」「プラドレ for ONCE」は単なる衣装調達の場ではなく、「特別な日。あなたも、あなたらしく輝いて欲しいから」をコンセプトにした次世代のドレスプラットフォームです。

＜サービス特徴＞

ブランドストーリーの発信

本サービスでは、掲載ブランドの想いや制作背景を、運営自らがブランドを訪問・取材する形で収集し、独自コンテンツとして発信しています。

例えば、ANDRESD（アンドレスド）ではディレクターのasa氏にインタビューを実施。

ブランド立ち上げの背景から、ドレスづくりで大切にしている価値観、デザインに込めた意図に至るまでを深掘りし、記事として公開しています。

他人の正解は私のドレスコードじゃない「"好き" でドレスを選ぶ時代へ」asaさん〈ANDRESDディレクター〉(https://brapla.com/dress/brands/andresd/interview/01K218FK19GPWA91WPHX4H1N7Z?cv=prtimes)

単なるデザインや価格の比較ではなく、「誰が、どんな想いで、どんな背景のもとにつくっているのか」まで知ったうえでドレスを選べる体験を提供。

「他人の正解」ではなく、「自分の感性」を軸にしたドレス選びを実現します。

自分らしさが見つかる豊富なコンテンツ

本サービスでは、日常服とは異なる、結婚式・オケージョン領域に特化し、お呼ばれドレス選びそのものを支援するコンテンツ設計を行っています。

参列シーン・会場・年代・立場といった複合的な不安要素を前提に、体型データを構造化したレビューを組み合わせることで、単なるサイズ確認だけではなく、「その場に行く自分」を具体的に想像できる売り場を構築しています。

レビュー機能では、身長・体重・骨格・着用サイズなどの体型データを標準化して明記。

購入検討者が自分に近い条件のユーザー情報を参考にすることで、「マナー」といった不安要素を解消し、試着なしでも「自分らしく」納得のいく選択を提供します。

■プラドレ掲載ブランド- ANDRESD（アンドレスド） https://www.andresd.co.jp/(https://www.andresd.co.jp?cv=prtimes)

「常識を脱いで、新たな自分に出逢う」

" NEW BASIC , NEW ME " をコンセプトに生まれた、今を生きる女性に向けたドレスブランドです。セパレートタイプ（2WAY・3WAY）やパンツドレスをいち早くオケージョンドレスに取り入れ、リアルトレンドを吸収したドレスは、フォーマルの上品さとデイリーの軽やかさを両立します。

- kaene（カエン）https://kaene.jp/(https://kaene.jp?cv=prtimes)

ドレスの本質を磨き続けるブランド、kaene。

流行に頼らず、ほどよくシックでさりげなくフェミニンなドレスは、人生の節目に寄り添い、主役である「着る人」を静かに引き立てます。

繊細なデザインと確かな仕立て。その積み重ねが、時間を超える美しいドレスを生み出します。

■プラドレ for ONCE 掲載ブランド- Dorry Doll（ドリードール）https://dorrydoll.com/(https://dorrydoll.com?cv=prtimes)- LE'RURE（リルアー）https://dorrydoll.com/(https://dorrydoll.com?cv=prtimes)- et.UNIVER（エトユニベール） https://www.instagram.com/et.univer_official/(https://www.instagram.com/et.univer_official?cv=prtimes)

■会社概要

社名 ：株式会社ParaLux

ホームページ：https://paralux.co.jp/(https://paralux.co.jp?cv=prtimes)

本社所在地 ：福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル6F

設立 ：2019年10月31日

代表取締役 ：村田 里史

サービス

ブラプラウェディング ：https://brapla.com/(https://brapla.com?cv=prtimes)

ブラプラWEB招待状 ：https://brapla.com/invitation(https://brapla.com/invitation?cv=prtimes)

プラギフ（引出物カード） ：https://brapla.com/gift/hikidemono(https://brapla.com/gift/hikidemono?cv=prtimes)