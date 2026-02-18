『ソードアート・オンライン』の描き下ろし ライダースジャケットver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ソードアート・オンライン』の商品11種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ソードアート・オンライン』の商品の受注を2月13日(金)より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/304,395,727,803,1029?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
キリト、アスナ、リーファ、シノン、ユウキ、ユージオ、アリス、ミトの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。
▼描き下ろし ライダースジャケットver. トレーディングアクリルカード
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \715(税込), BOX \11,440(税込)
種類 ：全16種
サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm
素材 ：アクリル
▼描き下ろし ライダースジャケットver. トレーディングホログラム缶バッジ
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし キリト&ユージオ ライダースジャケットver. 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \605(税込), BOX \9,680(税込)
種類 ：全16種
サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
▼描き下ろし ライダースジャケットver. トレーディンググリッター缶バッジ
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし キリト&ユージオ ライダースジャケットver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \605(税込), BOX \9,680(税込)
種類 ：全16種
サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
▼描き下ろし ライダースジャケットver. トレーディングダイカットステッカー
コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。
パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \550(税込), BOX \8,800(税込)
種類 ：全16種
サイズ：（最大約）90×72mm以内
素材 ：紙、PP
▼描き下ろし ライダースジャケットver. トレーディングブロマイド
コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \7,975(税込)
種類 ：全29種
サイズ：（約）12.7×8.9cm
素材 ：紙
▼描き下ろし ライダースジャケットver. トレーディングイラストカード
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \7,425(税込)
種類 ：全27種
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
▼描き下ろし ライダースジャケットver. マルチデスクマット
※画像は「描き下ろし キリト ライダースジャケットver. マルチデスクマット」を使用しております。
デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \3,960(税込)
種類 ：全9種（キリト、アスナ、リーファ、シノン、ユウキ、ユージオ、アリス、ミト、集合）
サイズ：（約）60×35cm
素材 ：ポリエステル、ラバー
▼描き下ろし ライダースジャケットver. 特大アクリルスタンド
※画像は「描き下ろし キリト ライダースジャケットver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \3,300(税込)
種類 ：全8種（キリト、アスナ、リーファ、シノン、ユウキ、ユージオ、アリス、ミト）
サイズ：本体：（約）24.6×7.8cm 台座：（約）6×4cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼描き下ろし ライダースジャケットver. BIGアクリルスタンド
※画像は「描き下ろし キリト ライダースジャケットver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,980(税込)
種類 ：全8種（キリト、アスナ、リーファ、シノン、ユウキ、ユージオ、アリス、ミト）
サイズ：本体：（約）19.1×6.1cm 台座：（約）6.5×3.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼描き下ろし ライダースジャケットver. 75mmホログラム缶バッジ
※画像は「描き下ろし キリト ライダースジャケットver. 75mmホログラム缶バッジ」を使用しております。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \770(税込)
種類 ：全8種（キリト、アスナ、リーファ、シノン、ユウキ、ユージオ、アリス、ミト）
サイズ：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
▼描き下ろし ペイントスタイルver. トレーディングホログラム缶バッジ
キリト、アスナ、リーファ、シノン、ユージオ、アリスの描き下ろしイラストをホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし キリト&ユージオ ペイントスタイルver. 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)
種類 ：全12種
サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project