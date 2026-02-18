上場企業向け「市場区分変更 伴走支援サービス」提供開始
BPOやAI導入支援で上場企業の管理部門の課題解決をする株式会社管理のプロ（本社：東京都、代表取締役：松村史朗）は、上場企業を対象とした「市場区分変更 伴走支援サービス」の提供を正式に開始いたしました。
■背景
2022年の市場再編以降、東京証券取引所に上場する企業において、グロース市場からスタンダード市場への移行、スタンダード市場からプライム市場への移行、コーポレートガバナンス体制の高度化、IR・開示体制の強化 といった動きが加速しています。
一方で、管理部門人材の不足、「IIの部」作成に伴う実務負荷の増大、ガバナンス体制の形式化、審査対応のノウハウ不足などの課題を抱える企業も少なくありません。
市場区分変更は「通すこと」が目的ではなく、企業価値向上につながる経営基盤の再設計が本質的なゴールです。
■サービス概要
本サービスは、市場区分変更に向けた準備から審査対応、実装までを伴走支援するサービスです。
単なる申請書類支援ではなく、プロジェクトマネジメント・審査対応・ガバナンス実装までを包括的に支援する点が特徴です。
■ 具体的支援内容例
1. 申請書類作成支援（特に「IIの部」）
市場区分変更申請において最も実務負担が大きい「市場区分の変更申請のための有価証券報告書（IIの部）」の作成を中心に支援します。
- 「IIの部」ドラフト作成・実務主導支援
- 必要資料の洗い出し・ヒアリング・整備
- 取締役会議事録・監査役会議事録等の添付資料整理
- 主幹事証券会社・監査法人・印刷会社からの指摘対応
- 修正ドラフトの作成支援
2. プロジェクトマネジメント・スケジュール管理
市場変更はN-1期から準備が必要な長期プロジェクトです。
- 上場基準に基づく課題整理
- 変更スケジュール策定
- 社内プロジェクト進捗管理
- 社内リソース不足時の外部PM機能提供
上場準備経験者がいない企業に対しても、実務推進を担います。
3. 審査機関対応支援
- 東証上場推進部（相談窓口）への事前連絡支援
- 事前相談・面談への同席（アテンド）
- 主幹事証券審査・取引所審査における質問回答書作成支援
- 「効率的な審査」適用可否の確認および手続き支援
審査プロセスの円滑化を支援します。
4. コーポレートガバナンス・コード対応支援
移行先市場で求められる水準に合わせ、
- 対応状況ギャップ分析
- 原則対応方針の設計
- コーポレート・ガバナンス報告書作成支援
- 指名・報酬委員会制度設計
- 社外役員体制設計支援
形式対応ではなく、実効性あるガバナンス構築を目指します。
■ 提供プラン
下記の二つのプランにて設定しております。
１. コンサルティングプラン（設計・アドバイザリー支援）
２. 実行代行プラン （コンサルティング＋実務支援）
※企業規模・体制状況により個別見積いたします。
■ 特徴
1. 管理部門の実務経験が豊富であること
株式会社管理のプロは、上場企業・成長企業の管理部門オペレーション構築を専門とするプロフェッショナルチームです。
これまで単なるアドバイザーではなく、管理会計制度の再設計、月次決算体制の高度化、内部統制運用整備、IR体制構築、委員会制度設計までを実務レベルで支援してきました。
上場企業での実務経験が豊富であることが最大の強みです。
2. BPOと連動した一気通貫支援
ガバナンス整備後に発生する実務負荷についても、開示資料作成補助、IR資料整備、管理部門業務代行、月次管理レポート作成支援など、業務代行まで一気通貫で対応可能です。
これにより、企業側の人材不足リスクを最小化します。
3. AI活用による効率化
独自の管理部門向けAI基盤を活用し、開示資料ドラフト生成、ガバナンスコード対応ギャップ分析、IR資料構造設計支援などを効率化します。
これにより、実務工数の削減と品質の平準化を実現しています。
代表コメント
代表取締役 松村史朗
「市場区分変更は、市場の移行ではなく経営基盤の進化です。
私たちは設計だけでなく、実務の推進まで担うことで、上場企業の持続的成長を支援してまいります。」
今後の展望
株式会社管理のプロは、経営基盤である管理部門をテーマに、プロフェッショナルの専門性とAI/DXの知見をもとに課題解決に取り組んでいます。日本企業が持続的な成長を遂げるためには、管理部門への経営層の高いコミットメントが不可欠です。今後も、管理部門・ハイクラス特化型のフリーランスエージェント事業や、管理部門のAI/DX事業を通じて、企業の成長をサポートしていきます。
＜お問い合わせ先＞
本事業に関心がある方は、ぜひHPよりお問い合わせください。代表の松村が面談対応いたします。
【株式会社管理のプロ】
所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒1丁目1番14号 コノトラビル7F
代表者：代表取締役 松村 史朗
事業内容：管理部門領域のプロフェッショナル支援／管理会計人材育成／AI・DX活用支援
設立：2024年8月29日
URL：https://www.kanri-pro.com/