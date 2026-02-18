株式会社アローリンク

セミナー内容

「説明会は好評なのに、なぜ選考に進まないのか？」

その原因は、学生に「検討する隙」を与えている点にあります。

「タイパ」を重視し「失敗」を恐れるZ世代の学生は、面倒な手順や後回しができる隙間があると、即座に離脱します。

もはや、魅力的なプレゼンだけで採用できる時代ではありません。

今必要なのは、コンテンツの磨き込みではなく、「説明会直後の導線設計」です。

アーカイブ配信では、Z世代の心理に基づき、その場で完結させる「行動デザイン」を解説します。

いかにして「検討」を排除し、スムーズにエントリーへ導くか。

LINE活用を中心とした、機会損失ゼロを実現する「勝てる採用導線」の構築ノウハウを、ぜひお持ち帰りください。

このような方におすすめ

・説明会の雰囲気は良いのに、なぜか選考エントリーに繋がらない

・毎年同じスライドを使い回し、年々移行率が下がっている

・会社概要や制度の説明ばかりで、学生を退屈させてしまている気がする

・「ネットでわかる情報」以上の自社の魅力を伝えきれていない

・学生の「タイパ」重視の傾向に、どう対応すべきか悩んでいる

登壇者情報

株式会社アローリンク

HRi事業部 部長

蘓 伸太郎 (イケル シンタロウ)

2016年に携帯販売代理店テレックス関西に入社後、新卒採用を担当し内定辞退率を70%から10%に改善。

グループ会社であるアローリンクで事業部を立ち上げ、"感情リクルーティング"や"採用マーケティング"を駆使して新卒採用戦略から担当者育成まで実施。

不人気業界や中小企業の採用支援に強みを持ち、現在はSNSマーケティングを中心に事業支援展開しデジタルマーケティング戦略の立案や実行支援も手がける。

セミナー概要

タイトル：「説明しない」会社説明会が、なぜ採用成功するのか？

～機会損失ゼロを実現する会社説明会の行動デザイン～

開催日 ：A日程：2026年3月 4日(水) 14:00-15:00

B日程：2026年3月10日(火) 14:00-15:00

会場 ：オンライン

参加費 ：無料

定員 ：50名

登壇者 ：蘓 伸太郎 (イケル シンタロウ)

お申込はこちら▶https://share-na2.hsforms.com/1OIBuTnacRdSGn_UdkQNVRA3ska1(https://share-na2.hsforms.com/1OIBuTnacRdSGn_UdkQNVRA3ska1)

■会社概要

会社名：株式会社アローリンク

設立：2014年1月6日

資本金：30,000,000円

代表者名：代表取締役社長 蓬莱和真

所在地：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-2

URL：https://arrowlink.co.jp/

事業内容：採用コンサルティング業

採用管理ツール「採マネnext≫」開発運営

LINE API 企画・構築・運用サポート

LINEマーケティングツール「Liny」運用サポート

RPA運用コンサルティング

AIシステム運用コンサルティング

職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

認証・資格等：プライバシーマークの認定取得

ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）

経済産業省 DX認定制度 認定事業者

LINE Green Badge 認定資格取得者45名

一般財団法人日本次世代企業普及機構 ホワイト企業認定 ゴールドランク

有料職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）

本プレスリリースに関するお問い合わせや無料相談のご利用をお待ちしております。

