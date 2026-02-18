impact.com - 2025年の総括として記録的な成長と業界革新のキーポイントおよびグローバルパートナーシップエコノミーにおける確立されたリーダーシップについて発表

Impact Tech Japan合同会社

東京-2026年2月 - 世界有数のコマース・パートナーシップマネージメントプラットフォームである impact.com（日本法人 - Impact Tech Japan合同会社、本社：東京都港区、日本担当カントリーマネージャー：松崎亮） は、2025年における力強い成長と革新を発表しました。これは、クリエイター、アフィリエイト、B2B チャネルにわたる顧客導入の加速、製品イノベーションの進展、そして継続的なグローバルな勢いによるものです。同社の2025年の業績は、マーケティングが取引型のパフォーマンスから、関係性主導の成長へと決定的にシフトしていることを示しています。

マーケティング業界全体で変革が起きたこの一年を基盤に、impact.com はコミュニティ主導のコマースへの進化を引き続きリードし、例えばブランドとクリエイターがコマースコンテンツにおけるパートナーシップを通じて、信頼、真正性、そして成長を築くことをフォーカスとしてサポートしました。これらによって2026年1月の年度末におけるARRは、2億7,000万米ドル超、前年比約20%増加見込みです。また年間のパートナー経由の GMV（商品取扱高）は、約1,200億ドル、GTV（総取引額/パートナーへの支払い総額）は50億ドル超となりました。

現在グローバルでは、1兆ドル以上の広告費が費やされ、そのうち6,000億ドル以上がペイドサーチ、ペイドソーシャル、プログラマティックディスプレイ広告といったパフォーマンスマーケティングチャネルに投入されています。マーケティングコストが急騰し、従来のチャネルに対するユーザーの信頼が低下し続ける中、impact.com はパートナーシップ主導のパフォーマンスを実現するプラットフォームとしてのリーダーシップを確固たるものにしました。2025年には約35万件のアクティブなパートナーシップをサポートし、New Balance、Hydrojug、Udemy、Upside など3,500社以上の新規顧客を迎え入れました。

impact.com の CEO である David A. Yovanno は 次のように述べています。

「人々はもはや広告を信頼せず、コミュニティを信頼しています。今日成功するブランドは、信頼がすでに存在する場所、つまり人々が見るもの、共有するもの、購入するものを形作っているクリエイターやフォロワー、その他のコマースコンテンツパブリッシャーと提携することで、パフォーマンスマーケティングを再構築しています。2025年は impact.com にとって、そしてパートナーシップエコノミー全体にとって飛躍の年でした。私たちは、ブランドと信頼される声となるプレイヤーを結びつけ、真の影響力と測定可能な成長を促進するコマースパートナーシップマーケティングプラットフォームとして、この進化をリードし、力強く推進していることを誇りに思います。」

impact.com の調査によると、ユーザーはこれまで以上に選択する商品やサービスに対する価値を重視しており、アメリカの感謝祭のサイバーウィークの購入額の31%がブラックフライデーに費やされ、また多くのユーザーがサイバーマンデーを最終的な購入のタイミングとして利用しています。その中でクリエイター主導の売上は前年比で51%と急増し、価格比較や検証をサポートするテクノロジーパートナーの取引量は79%増加しました。これは、ユーザーの意思決定を導く上で、信頼される声とデータ主導のツールの重要性が増していることを示しています。

当社はまた、グローバルなプレゼンスを強化し、顧客へのサービスを向上させるために投資も行いました。初のチーフ・カスタマー・オフィサーとして Jessica Breslav を迎え、Justin Morrison がチーフ・レベニュー・オフィサーに昇進しました。これにより、新規契約が20%増加、セールス担当は23%増員されました。また、イギリスのカントリーマネージャーとして Anthony Clements、スペインのカントリーマネージャーには Phillip Danielopol を雇用するなど、スペイン・マドリードの新オフィスの開設を含めグローバルなプレゼンスを拡大しました。さらに、6つの主要都市でオフィスをアップグレードする計画もあり、20カ国にいる1,400人以上の社員同士のコミュニティ作りを強化しています。

AI への投資も深化させ、プラットフォームに組み込まれた対話型インテリジェンスチャットボット「ask impact」をリリースいたしました。これにより、高性能なパートナーシップの推奨や豊富な分析をリアルタイムで提供します。impact.com の数十億の e コマース取引にわたる広範なコマースデータセットを基に構築されたプラットフォームの AI モデルは、増分収益、生涯価値、ROI に関連する予測的なインサイトを確実に提供するために必要な規模、多様性、精度を獲得しています。このデータ優位性は、Generative Engine Optimization（GEO）および AI マーケティングのパイオニアである Evertune社 との新たなパートナーシップおよび戦略的投資にも活かされています。Evertune は、何百万もの AI モデルの応答を分析し、LLM がブランドをどのように解釈、ランク付け、推奨するかを理解し、 impact.com との統合を通じて可視性とパフォーマンスを向上させるための実用的なガイダンスを提供します。これらの AI 機能は、大規模で高品質なデータセットが信頼性の高い LLM アウトプットの基盤であるという前提があり、impact.com のデータ規模は重要な競争優位性となっています。

2025年の impact.com のその他の主なハイライトは以下になります。

- 製品エコシステムの統合： Creator（クリエイター）および Advocate（アドボケイト） ソリューションの基本バージョンを中核となる Performance（パフォーマンス）製品と統合し、追加費用なしでクライアントに提供を開始。これにより、クリエイターからアフィリエイト、C2Cまで、あらゆるタイプのパートナーシップを単一のプラットフォームでシームレスに管理が可能に。- Performance の革新： ブランドがパートナーを起用してプレースメントやメディアバイの形でコンテンツを作成・投稿するのを支援する「Performance Campaigns」をリリース。- Creator の機能強化： 「Social Listening」がより強力になり、各リスナーがトラッキングできるキーワード、ハッシュタグ、メンションが3から10に増加。「Earned Media Value（EMV）」がCreator レポートで利用可能になり、ブランドがインプレッションやエンゲージメントにカスタムの金額を割り当てることで、キャンペーンパフォーマンスの理解を深めることができるようにアップグレード。また、新しい「Prospect Import」機能（オープンベータ版）により、見込みパートナーのリストをアップロードし、すでに impact.com のパブリッシャーであるかを確認し、既存のワークフローに取り込むことで、大規模なオンボーディングが可能に。- Advocate の機能強化： 新しい「Shopify Post-Checkout Widget」により、Shopify ブランドはチェックアウト直後にリファラルプログラムを宣伝でき、エンゲージメントを促進する最も効果的な瞬間を捉えることができます。また、ディスカウントコードをShopifyに自動同期する機能も追加。- パブリッシャー体験の向上： パートナーダッシュボードに「Brands to Work With Instantly（すぐに提携できるブランド）」セクションを設置。impact.com の広範なデータセットに基づいてキュレーションされたブランドリストが表示され、パートナーはブランドのトップ製品をより簡単に探すことが容易に。- Trackonomics Essentials の提供開始： パートナー向けに Trackonomics Essentials をリリース。パブリッシャーは上位25のアフィリエイトネットワークのアカウントを接続し、トラッキングリンクを取得し、プログラム全体のレポートを閲覧することができ、各プラットフォームに個別にログインする必要が不要に。- ソートリーダーシップへの投資： 業界初の最大規模の無料パートナーシップ認定プログラムである「Partnerships Experience Academy」は、全世界で45,000人以上の学習者を突破。- エージェンシープログラムの拡大： 「Agency Coaching Program」の参加代理店が100社を超え、協力と成長を支援するための新しい「Agency Partner Portal」を立ち上げ。- 30以上の業界賞を受賞： 2025年に30以上の業界賞を受賞し、impact.com の技術的リーダーシップとクライアントの成功が評価され、主な受賞歴には、Carhartt とのパートナーシップでDigiday Technology Awards の「Best Affiliate Marketing Program」受賞、Martech Breakthrough Awards で「Best Overall Martech Company」に選出。- iPX イベントの記録的規模： 自社の旗艦イベントである「Partnerships Experience（iPX）」は、オースティン、ロンドン、シドニー、上海で開催され、2,000人以上の参加者と140人のスピーカーが集まり、パートナーシップエコシステムの業界情報の共有が行われた。- 影響力のある調査レポートの発表： 「Global State of Affiliate Marketing」レポートや、eMarketer と共同の「Global Creator Shopping Survey」など、データ主導のインサイトを提供する多数のレポートを発表し、ブランドがパートナーシップ主導の成長の指針を発表。

