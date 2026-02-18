株式会社ベンチャーネット

株式会社ベンチャーネット（本社：東京都新宿区、代表取締役：持田卓臣）は、この度、パートナービジネスの成功要因と日本オラクル NetSuite のパートナーエコシステム戦略を深掘りするオンラインウェビナー「パートナー大募集中！ ベンダーとパートナーが本音で語る 日本オラクルNetSuiteがパートナーと目指すエコシステムを大解剖！」を2026年3月2日（月）12:00～12:45に開催いたします。

本セミナーは、ベンダーとパートナーの双方の視点から学びを得られる対談形式であり、パートナービジネスの実践に役立つ“本音のケーススタディ”を中心にお届けします。日本オラクル NetSuite 日本代表カントリーマネージャー 渋谷 由貴氏と、株式会社ベンチャーネット 代表 持田 卓臣が登壇し、両者が歩んできたパートナーシップ構築の実例や日本におけるエコシステム戦略のあり方について語ります。モデレーターは、PRM ベンダーとしてパートナービジネスを支援する株式会社パートナープロップ VP of Sales 磐崎 友玖氏が務めます。

◆ セミナー概要

テーマ：パートナー大募集中！ ベンダーとパートナーが本音で語る 日本オラクルNetSuiteがパートナーと目指すエコシステムを大解剖！

日時：2026年3月2日（月）12:00～12:45

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

対象：経営者、事業責任者、パートナービジネス担当者、アライアンス担当者 ほか

参加方法：事前登録制

ウェビナー詳細・お申込みは下記のページよりお願いします。

https://partner-prop.com/seminar/260302/(https://partner-prop.com/seminar/260302/)

◆ 本セミナーで得られること- 日本オラクルとベンチャーネットのパートナーシップ事例- パートナービジネスの成功ポイントと課題解決のヒント- 日本オラクル NetSuite のエコシステム戦略と価値提供の全体像- パートナー視点で知るべき実務的なノウハウ◆ 登壇者

渋谷 由貴 氏（日本オラクル株式会社 執行役員 NetSuite事業統括 日本代表）

持田 卓臣 氏（株式会社ベンチャーネット 代表取締役）

磐崎 友玖 氏（株式会社パートナープロップ VP of Sales／モデレーター）

本ウェビナーは、パートナー戦略の設計やエコシステム構築を目指す企業にとって、実践的な学びとネットワーク構築の機会となります。皆様のご参加をお待ちしております。

◆ NetSuite販売取次 ベンチャーネットパートナープログラム について

ベンチャーネットが取り扱うクラウドERP製品「NetSuite」をクライアントにご紹介いただき、成約した場合に報酬をお支払いする仕組みです。商談化から提案・デモ・導入はOracleおよびベンチャーネットが伴走するため、ERPに関する専門知識がなくてもご参加いただけます。

パートナープログラムの詳細：https://www.venture-net.co.jp/netsuite/lp/netsuite-aliance/

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ベンチャーネット

所在地 ： 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-18-9 イマスオフィス早稲田5F-B

代表者 ： 代表取締役 持田 卓臣

資本金 ： 3,000万円

設立日 ： 2005年6月24日

事業内容 ：ERP（Oracle NetSuite）導入・運用支援事業

コーポレートトランスフォーメーション支援事業

ウェブサイト：https://www.venture-net.co.jp