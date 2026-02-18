Robo Co-opとPlanna、AI戦略策定を6ヶ月からわずか数分に短縮する「AI Agent Finder」を発表

一般社団法人 Robo Co-op

ノーコード・ローコードのデジタルスキルのナレッジ提供により、難民やシングルマザーの教育・雇用機会の拡大に取り組んでいる一般社団法人Robo Co-op（代表：金 辰泰）は、本日、戦略パートナーであるPlannaとの協業により、AIエージェント導入戦略を自動生成するプラットフォーム「AI Agent Finder」の提供開始を発表しました。従来、コンサルタントに6ヶ月以上と多額のコストを要していたAI戦略策定プロセスを、わずか数分、数回のクリックで、かつ大幅な低コストで実現します。

◆背景と課題

現在、企業やスタートアップは重大な課題に直面しています。AIエージェントが組織全体の業務価値を大きく変革すると期待される一方で、実行可能な導入戦略の策定は依然として高コストかつ多大な時間を要するからです。

大企業にとっては、どの業務プロセスを自動化すべきかの特定、ビジネスインパクトの試算、そして社内ステークホルダーの合意形成といった複雑さが意思決定の停滞を招いています。一方で、スタートアップや中堅企業にとっては、従来型コンサルティングの高額な費用が、戦略的なAI導入計画を立てる上での大きな障壁となっています。

従来のAI戦略策定には、以下のような課題があります。

- 実行を遅らせる長期化したタイムライン- 業界特性を十分に反映しない汎用的なフレームワーク- 明確なROI予測を伴わない静的な成果物

その結果、多くの組織が分析段階から前に進めない「アナリシス・パラリシス（分析麻痺）」の状態に陥っています。

◆プラットフォームの主な機能

AI Agent Finderは、組織に以下の機能を提供します。

◆代表コメント

- 業界・部門・国別に最適化されたAI × RPAユースケースを20件自動生成- 高インパクトかつ低難易度の「クイックウィン」を特定- インパクト-難易度マトリクスによる機会の可視化- ROI、回収期間、3年間の投資対効果予測を算出- AIによる実現可能性調査（Feasibility Study）およびソリューションアーキテクチャの自動生成- 経営層向けのエグゼクティブ資料（スライドデッキ）を自動作成- BPMNプロセス図（As-Is／To-Be）の生成- Markdown、PDF、PowerPoint形式でのレポート出力- セキュアな専用URLによる共有- 音声入力対応および7言語対応によるグローバル利用AI Agent Finder インターフェース一般社団法人Robo Co-op代表：金 辰泰

「企業にとって本当に必要なのは、AIの可能性そのものではなく、実行可能な計画です。

これまでAI戦略は、潤沢な予算と長期間のコンサルティング契約に耐えられる組織だけが手にできるものでした。AI Agent Finderは、コンサルタントレベルの専門知見を民主化し、スタートアップからフォーチュン500企業まで、あらゆる企業が数か月ではなく、わずか数分で高度かつ業界特化型のAI戦略を策定できるようにします。これは戦略的思考を置き換えるものではありません。戦略立案を加速させ、誰もがアクセスできるものにするためのプラットフォームなのです。」

◆Robo Co-opについて

Robo Co-opは、世界中の難民や日本のシングルマザーと共に「コープ」による社会的連帯の中でデジタルのリスキルとIT案件の就労、そして当事者による民主的な経営を行う共同体です。5人1組のチームを作り、グループ学習でモチベーションを高め合い、現場で求められるチームワークを磨きながら就労機会に繋げています。

Robo Co-opのミッションは、DE&Iに向けて女性や外国人、特に深刻性を抱えるシングルマザーと難民へデジタルスキルを提供し、育児と両立しやすい柔軟な働き方をベースとした雇用機会を拡大することです。

Robo Co-op公式ウェブサイト :https://roboco-op.org/

◆Plannaについて

Plannaは、AIを活用した戦略プラットフォームの開発に特化した技術パートナーです。

Planna公式ウェブサイト :https://www.planna.in/

◆提供開始について

AI Agent Finderは本日より、以下URLにて利用可能です。

AI Agent Finder :https://aiagentfinder.robo-lab.io/

【本件に関するお問い合わせ】

一般社団法人 Robo Co-op

📧 Email：info@roboco-op.org