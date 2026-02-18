【Maison Kitsune】MAISON KITSUNE X KURO コラボレーションコレクションが3/3に発売

株式会社メゾン・キツネ・ジャパンPhoto by Hiro Tanaka

Maison Kitsuneは、妥協のないクラフツマンシップで知られる東京発のブランドKUROと共に制作した特別なデニムのカプセルコレクションを通して、日本との文化的な関係性に新たな展開をもたらします。

Maison Kitsune x KUROは、服をカルチャーとして位置づけるという共通の価値観のもと、人や伝統、ストーリーテリングを各ピースに落とし込んだコレクションです。

デニムに対する丁寧で本質的なアプローチ

本コラボレーションは単なるシーズナルコラボレーションにとどまらず、スローファッション、品質重視のデザイン、そして文化に根ざした本物志向への共通のコミットメントを体現しています。日本の職人技術とMaison KitsuneならではのArt de Vivreを融合させることで、本カプセルコレクションはデニムをトレンドではなく、永続的な表現媒体として再定義しています。

Maison Kitsuneは本コラボレーションを通じて、パリの感性を日本のものづくりの世界に持ち込み、構築的な厳密さと詩的な表現が調和するカプセルコレクションを作り上げました。すべてのアイテムが日本国内で生産され、シャトル織機によるセルヴィッジデニムと、受け継がれてきた職人技術を用いて仕立てられています。素材の質感、耐久性、そして経年変化による不完全さの美しさを重視し、自然な進化を楽しめる仕上がりとなっています。

2010年にデザイナー八橋佑輔によって東京で設立されたKUROは、「ものづくり」という魂のこもったクラフトマンシップの追求を核に、日本製プレミアムデニムの代表的存在として確立してきました。

すべてのKURO製品は、セルヴィッジデニムと伝統的な藍染技術で国際的に知られる岡山県・児島にて、染色、裁断、仕上げまで一貫して行われています。

「Yusukeは唯一無二の日本デニムのエキスパートです。彼の深いデニムの知識と洗い加工の技術を私たちのものづくりに提供してくれたことに心から感謝しています。共に生み出した美しいピースを店舗でご紹介できることをとても嬉しく思います。」

Gildas Loaec & Masaya Kuroki, Co-founders of Maison Kitsune

「このコラボレーションは、スピードを落とし、素材そのものの声に耳を傾けることがテーマです。 KUROとの協業により、プロセス、質感、そして長く愛されることに焦点を当てた、意図のあるデニムづくりに取り組むことができました。」

Abigail Smiley Smith, Creative Director of Maison Kitsune

「クラフツマンシップとストーリーテリングを大切にする Maison Kitsuneとの協業は、私たちにとって非常に特別な出会いとなりました。本カプセルを通じて、日本の精緻なものづくりとパリの詩的な感性が融合し、着る人とともに時間をかけて進化していく服が生まれたと感じています。」

Yusuke Yatsuhashi, Creative Director and Designer of KURO.

Photo by Hiro Tanakaコレクション

本カプセルの中心となるのは、パリのランドマークから着想を得た手描き（手書き）のポストカードモチーフを施した、デニムのワークジャケットとセットアップのトラウザーです。これらのステートメントピースは、旅の思い出を身にまとうような感覚で楽しめるデザインとなっており、イラストを通して記憶や移動、文化的なつながりを表現しています。このヒーローピースに加え、コレクションには以下がラインナップされます。

・クラシックなセルヴィッジデニムジャケットと同素材のパンツ

・Maison Kitsuneのアイコニックなフォックスをあしらったサンフェードスウェットシャツ

・パリと東京をモチーフにしたヴィンテージウォッシュTシャツ

・デニムキャップやトートバッグなどのアクセサリー

本カプセルコレクションは、クラフツマンシップに根ざしたジェンダーレスなワードローブとして、さまざまなシーンでシームレスに着用できる洗練されたコレクションとなっています。

Maison Kitsune x KUROカプセルコレクションは、 2026年3月3日より、Maison Kitsune直営店および公式オンラインストア、KURO直営店The Blue Storeと公式オンラインストアにて発売予定です。

Photo by Hiro TanakaABOUT MAISON KITSUNE

2002年、Gildas Loaec（ジルダ・ロアエック）とMasaya Kuroki（黒木理也）によって設立された Kitsune（キツネ） は、インスピレーションあふれるユニークな “Art de Vivre（アール・ド・ヴィーヴル／暮らしの芸術）” を発信するライフスタイルブランドである。

ファッションブランドの Maison Kitsune（メゾン キツネ）、ミュージックレーベルの Kitsune Musique（キツネ ミュージック）、カフェ・ロースタリー・バー・レストランを展開する Cafe Kitsune（カフェ キツネ）、バリのライフスタイル施設 Desa Kitsune Bali（デサ キツネ バリ）、さらにビューティ＆ウェルネスライン Kitsune Bien-Être（キツネ ビアンエートル） まで、多岐にわたる活動を展開している。

設立から23年間、パリと東京を拠点とする多面的なブランドは一貫して成長を続け、自然体で国際的な影響力を高めながら、世界中に熱心なファンを獲得してきた。

ファッションハウス Maison Kitsune は、パリと東京をつなぐ独自の視点から着想を得ており、洗練されたテーラリングや都会的でエレガントな要素を取り入れつつ、遊び心と日常性を兼ね備えたワードローブを提案している。

現在 Maison Kitsune はパリ、東京、ソウル、北京、バンクーバーなどに 33の直営店舗 を構える。コレクションはブランドの公式オンラインストアのほか、43のフランチャイズ店舗 および 世界中350以上の小売店やオンラインプラットフォームでも販売されている。

ABOUT KURO

KUROは、日本精神を象徴する色であり、

私たちの瞳や髪の色でもある「黒」から着想を得て名付けられた。

その名には、単なる色彩としての黒を超え、

控えめでありながら奥行きのある美しさや、

静けさの中に宿る豊かさを大切にする価値観が込められている。

2010年に東京で設立されたKUROは、

都市が持つダイナミックなエネルギーと、

岡山に受け継がれる緻密なクラフツマンシップをつなぐ架け橋として誕生。

現代的なデザイン、独自の日本的感性、

そして歴史と伝統を継承する全国各地の職人たちの技を織り合わせながら、

KUROは繊細でありながら洗練された、

唯一無二の表現を持つものづくりを続けている。

