株式会社ホットスケープ、日本最大のスタートアップキャリアフェア「Startup Aquarium 2026」に4年連続でスポンサー協賛
創業以来「万全な直接受注体制」のもと、イベントの企画・制作・運営を行う株式会社ホットスケープ（本社：東京都港区、代表取締役：前野伸幸）は、2026年3月14日（土）に虎ノ門ヒルズで開催される日本最大のスタートアップ・キャリアフェア「Startup Aquarium 2026」に、4年連続でスポンサー協賛することをお知らせいたします。
Startup Aquarium とは
Startup Aquariumは、日本最大のスタートアップ・キャリアフェアです。
「スタートアップのキャリア」を様々な角度から学び、スタートアップの中の人とも楽しく交流することができ、スタートアップ転職を考えている方はもちろん、大企業やスタートアップで活躍されていて転職はしばらく考えていない方や、中長期的なキャリアチェンジを考えている方にとっても、キャリアの次の一歩に繋がる何かを楽しみながら学べる場となっています。
急成長中のイノベーティブな企業について学び、同じ分野のプロフェッショナルと出会い、ネットワークを広げ、スタートアップの世界における最新のトレンドとキャリアパスについてより深く理解することができます。
■スタートアップの「熱量」を可視化する空間づくり
ホットスケープは創業以来、数多くのビジネスイベントをプロデュースしてまいりました。
本イベントへの4年連続の協賛は、単なる資金援助に留まらず、スタートアップエコシステムの発展を「イベント制作のパートナー」として共に歩み、現場から支え続けるという当社の決意の表れです。イノベーションが生まれる瞬間にふさわしい、刺激的で機能的な空間を提供します。
■ 本イベントにおけるホットスケープのこだわり
当社がプロデュースにおいて最も重要視しているのは、「参加者の熱量を最大化させるデザイン」と「施設全域の戦略的活用」です。
1. デザインの大切さ
イベントの成功には、コンセプトを具現化した空間デザインが不可欠です。
当社では、スタートアップ特有のスピード感やエネルギーを表現するため、細部にまでこだわったビジュアルデザインを導入。
来場者が会場に足を踏み入れた瞬間に「ワクワク感」を抱き、自然と会話が生まれるような環境を構築します。
2. ホール以外の空間活用
一般的な「ホール内でのセッション」に加え、当社はホワイエ（ロビー）や共用スペースの活用に強みを持っています。
●回遊性の高いレイアウト
圧迫感を感じさせない動線設計により、滞留を防ぎつつ出会いを創出
●カジュアルな交流スポット
ホール外に多様なコミュニケーションエリアを配置し、対話を促進
●シームレスな体験
メインステージと企業ブース、ラウンジが一体となった一体感のある会場構成
これにより、フォーマルな学びとカジュアルな出会いが交差する、Startup Aquariumならではの体験価値を実現します。
【開催概要】
参加対象者: スタートアップのキャリアに興味がある方（転職中の方も、中長期的なキャリアチェンジの可能性を模索したい方も大歓迎）
日時: 2026年3月14日（土）11:40-18:00（開場 11:00）
会場: 虎ノ門ヒルズフォーラム 4階・5階
東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー
アクセス: 銀座線：「虎ノ門駅」B4出口 徒歩約2分
日比谷線：「虎ノ門ヒルズ駅」中目黒方面改札よりB1出口直結A1出口 徒歩約2分、北千住方面改札よりA2出口 徒歩約2分方面改札よりA2出口 徒歩約2分
オフィシャルサイト:https://coralcap.co/startup-aquarium/
ホットスケープはスタートアップ関連のイベントを応援しています
創業35年のイベント企画・運営の経験を持つホットスケープは、多くのスタートアップ企業のイベント開催をお手伝いしています。
記者発表・カンファレンス・セミナー・ローンチイベント・展示会など、企画段階や会場探し、予算化などのプロジェクト支援も行っております。
また、VC（ベンチャーキャピタル）・行政・地方自治体・銀行・不動産などのスタートアップピッチイベントや、今回のようなキャリア関連イベントも数多く手掛けています。
会社概要
社名：株式会社ホットスケープ
所在地：東京都港区虎ノ門 3-7-7 虎ノ門八束ビル 5F
代表 ：前野 伸幸
設立 ：1991年3月
TEL ：03-6205-7197
FAX ：03-6205-7198
URL ：http://www.hotscape.co.jp
事業内容：イベント企画・制作・運営／イベント施設運営・コンサルティング