コンセント不要！乾電池でスマホ充電ができるスマホチャージャー。「乾電池式スマホチャージャー」が新登場！

アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、災害・停電時や旅行・アウトドアでの緊急充電に使用できる「乾電池式スマホチャージャー」を2026年1月より公式WEBショップにて発売中です。














【商品説明】

乾電池式スマホチャージャー(https://shop.aimedia.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000001088&search=%B4%A5%C5%C5%C3%D3&sort=)


価格：1,100円（税込）



・コンセント不要！乾電池でスマホ充電ができるスマホチャージャー。


・単3形アルカリ乾電池4本で、スマートフォン0.3～0.7回分の充電が可能です。


・災害・停電時や旅行・アウトドアでの緊急充電に。


・重さ約34g(電池除く)の軽量設計で持ち運びラクラク。


・充電スイッチONでLEDランプが点灯し、使用状況を確認できます。


※スマートフォンの機種や使用状況によっては十分に充電できない場合があります。


【商品概要】

■商品サイズ：(約)63×19×78ｍm


■材質：本体/ABS樹脂、電池カバー/ポリカーボネート


■重量：(約)34g(電池除く)


■電源：DC6V(単3形アルカリ乾電池×4本・別売)


■出力電圧：DC5V/1A


■出力ポート：USB-Aタイプ(ケーブル別売)


■原産国：中国


■JANコード：4989409105362


【会社概要】

アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。






会社名：アイメディア株式会社


所在地：広島県広島市東区若草町12番1号　アクティブインターシティ広島9F


公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/



