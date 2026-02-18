hokan、執行役員CTO 新井 翔太らが共訳を務めた専門書「生成AI時代のソフトウェア開発」の出版を発表

株式会社Hokanグループ

「適正な営業活動」と「組織の強固な監査体制」を実現するクラウド型保険代理店システム「hokan(R)︎」を提供する株式会社hokan（ホカン、本社：東京都中央区、代表取締役社長：横塚 出、以下：当社）は、2026年2月に執行役員CTO（Chief Technology Officer）に就任した新井 翔太（以下：新井）が共訳者として参画した専門書「生成AI時代のソフトウェア開発」（オライリー・ジャパン）が、2026年1月に出版されたことをお知らせいたします。

新井による技術書の翻訳出版は、本書で通算3作目となります。これまで、「PythonによるWebスクレイピング」や「初めてのLangChain」などの専門書の共訳を手掛けてきました。本書は、AIが開発工程全体（コード生成、UI/UX、テスト等）に及ぼす変革を徹底検証した実践的なガイドとなります。

当社ではエンジニアの研鑽を支える福利厚生制度や研修などを通じ、最新技術の探究と知見の還元を推奨しております。こうした取り組みの一環として、新たに「hokan Tech Blog」を開設いたします。

今後も、最新の知見を当社の開発現場へ迅速に取り入れ、保険業界の複雑なドメイン知識と最新テクノロジーを融合させることで、より確実かつスピーディーなプロダクト開発を推進します。さらに、エンジニアメンバーの採用を加速し、組織全体の専門性の深化と技術水準の向上に取り組んでまいります。

執行役員CTO 新井 翔太（あらい しょうた）のご紹介

【プロフィール】

新卒でCAEソフトウェアの開発会社へ入社し、社内システムや業界向けWebシステム、クラウド上での解析サービスなどの開発・運用に6年間従事。

2021年にhokanへ入社後、テックリードとして主軸プロダクト「hokan(R)︎」および人事管理システム「hokan People」の開発を牽引し、プロダクトの品質向上と開発体制強化をリード。2024年8月にDeputy Headに就任し、エンジニア組織を牽引しながら新規事業開発にも従事。業務外での取り組みとして「生成AI時代のソフトウェア開発」を出版。2026年2月に技術戦略およびプロダクト技術基盤全般を統括するhokan執行役員CTOに就任。

書籍情報

エンジニアリング文化と採用情報について

- 書名：生成AI時代のソフトウェア開発―ツールを賢く選択、評価、活用し、より速く効率的な開発を進めるために- 著者：Sergio Pereira- 訳者：嶋田 健志、新井 翔太- 発行年月日：2026年1月17日- ISBN：978-4-8144-0146-8- 価格：3,080円- 詳細：https://www.oreilly.co.jp/books/9784814401468/

当社では、エンジニア組織の生産性向上とプロダクト品質の最大化に向け、以下の支援制度やテックイベントの実施、および最先端の生成AI活用環境を整備しています。

- 技術支援制度「テックブースト」：有料開発ツールの導入補助、高度なオンライン講座の受講、専門書籍の購入を支援。個人のスキルアップと業務効率化を強力にバックアップ。- テックイベント「バグバッシュ」：短時間で集中的にプロダクトのバグや違和感を洗い出すクオリティ改善イベント。単なる修正に留まらず、気づきの共有やディスカッションを通じたチームビルディングの場としても機能。- 生成AIツールの積極活用：GitHub Copilot、ChatGPT、Claude Codeなどの導入による開発プロセスの最適化に加え、Amazon BedrockやLangChainを用いた自社プロダクトの機能拡張、Devinの本導入などを実施。急速に変化する生成AI技術環境に柔軟に適応する体制を強化。

こうした環境のもと、当社の開発部門は「保険業界を更新（アップデート）し、革新（アップグレード）する」というミッションの実現に向け、マルチプロダクト展開や新機能の開発に加え、新セグメント向けの開発を加速させています。

現在、CTOをはじめとする専門性の高いメンバーとともに、業界の基盤となるプロダクト構築に挑むエンジニアを募集中です。次の成長フェーズを共に創り上げることに興味をお持ちの方は、最新の採用ページや「Recruiting Deck（採用紹介資料）」をぜひご覧ください。

テックブログリンク：https://zenn.dev/p/hokan_blog

募集職種一覧：https://open.talentio.com/r/1/c/hokan/homes/3936

Recruiting Deck（採用紹介資料）：https://speakerdeck.com/hokan/hokan-group-recruiting-deck

■保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan(R)︎」の概要

主に保険代理店を対象とする顧客・契約管理システム「hokan(R)︎」は、見込みから保全までの情報を一元管理し、情報の集計/分析まで繋げることができる顧客・契約管理システムです。2018年のリリースから顧客を拡大し、2022年には全国47都道府県の代理店・支店に導入を達成。使いやすさ・カスタマイズの柔軟性とサポート力・当システムの利用顧客である保険募集人の要望に沿ったプロダクトアップデート力を特徴とし、改正保険業法に伴い増加している事務処理を効率化します。生保・損保・企業内代理店、銀行系代理店など、多様な代理店の皆さまにご利用いただいております。

hokan紹介ページ：https://www.hkn.jp

お問い合わせページ：https://hkn.jp/contact/

※hokan及びhokanロゴは、株式会社hokanの商標または登録商標です。

■株式会社hokanの概要

「保険業界をアップデート（更新）し、アップグレード（革新）する」ことを目指し、保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan(R)︎」を提供しております。多くの保険業界関係者に支えていただきながらソフトウェアサービスを提供してきた知見を活かし、最新の技術を保険業界に適用することで、誰もが正しく適切に保険商品を享受できる社会をつくってまいります。

コーポレートサイト：https://www.corp.hkn.jp/