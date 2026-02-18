【2月20日は歌舞伎の日】歌舞伎に「興味はある」が2,010人、約半数が「関心なし」8,887人　調査で見えた“伝統文化との距離感”【アンケート調査受託】

株式会社メディアシーク

株式会社メディアシークは、累計3,600万DL超のQR/バーコードリーダーアプリ「アイコニット（ICONIT）」内で、アプリユーザーに毎日アンケートを実施する「アイコニット・リサーチ」を運営しています。

近年は検索結果の変化や生成AIの普及により、情報の信頼性を裏づける根拠がこれまで以上に重視されています。そこで注目されているのが「一次データ」です。一次データとは、他社のまとめや推測ではなく、自社が直接集めたり検証したりして得たデータのことで、アンケート結果やユーザーの利用実態データ、検証データなどが含まれます。

一次データは、記事・プレスリリース・営業資料の説得力を高め、SEOでの差別化だけでなく、AIO/LLMO（AI最適化）においても引用・参照されやすい根拠として活用できます。

アイコニット・リサーチでは、企業・団体向けにアンケート調査の受託を行っており、設問設計から回収、集計・レポート作成までご相談いただけます。

本リリースでは、2月20日は「歌舞伎の日」を記念し、8,887名に実施した歌舞伎に関する意識調査結果をお知らせします。

アンケート調査受託の対応範囲

- 回収方法：アイコニット アプリ内アンケート- 回収スピード：1日最大1万件程度の回答回収も可能- 対象：アイコニットユーザー（属性指定の可否は案件により応相談）- 設問：単一選択、複数選択など- 納品：ローデータ、単純集計、クロス集計、グラフ化など（ご要望に応じて）- 活用シーン例：新商品コンセプト検証、広告表現AB比較、価格感調査、購入実態調査、ブランド想起調査、記事コンテンツ・番組コンテンツ制作 など

アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓

https://www.iconit.jp/iconit-research/(https://www.iconit.jp/iconit-research/)

調査結果トピックス

- 「歌舞伎にあまり関心がない／よく知らない」が53.9％で最多- 「日本の伝統文化として魅力を感じる」は25.0％にとどまる結果- 観覧スタイルは「劇場で生の舞台を観てみたい」が27.9％で最多

（数値は四捨五入のため合計が100％にならない場合があります）

アンケート結果

■ 設問1：これまでに歌舞伎を観たことがありますか？

- 劇場で観たことがある：11.1％- 映像（テレビ・配信など）で観たことがある：12.4％- 興味はあるが、まだ観たことはない：22.6％- 歌舞伎にあまり関心がない／よく知らない：53.9％

■ 設問2：歌舞伎に対して、どのような印象を持っていますか？（複数選択可）

上位5項目

- 歌舞伎にあまり関心がない／よく知らない- 日本の伝統文化として魅力を感じる- チケットが高そう・敷居が高そう- 一度は観てみたいと思っている- 難しそう／言葉がわかりにくそう

■ 設問3：もし歌舞伎を観る機会があるとしたら、どんなスタイルが良いですか？

上位5項目

- 歌舞伎にあまり関心がない／よく知らない- 劇場で生の舞台を観てみたい- 自分から進んで観ようとは思わない- ダイジェストや解説付きで観たい- テレビや配信で気軽に観たい

※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください。

アンケート調査受託のご案内

調査概要

調査方法：QR/バーコードリーダー・アイコニット アプリ内アンケートコーナーにて実施

実施時期：2026年1月16日

有効回答者数：8,887名

■QR/バーコードリーダー・アイコニットについて

累計3,600万ダウンロード超の定番アプリ。自社開発のバーコードリーダーエンジン Camreader を実装し、速く正確な読み取り機能を提供。楽天ポイントなど複数ポイントサービス連携により、ポイ活ユーザーにも利用されています。

■アイコニット・リサーチについて

アイコニットユーザーを対象に毎日実施しているアンケートリサーチ。1日で1万人ほどの回答をクイックに集めることができるサービスです。

