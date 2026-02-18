万博で注目の最先端ヘルスケア約10製品が“社会実装”へ。「万博出展製品」特設ブースをメディカルジャパン大阪で初開設。

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、2026年3月にインテックス大阪で開催する医療・介護・薬局の総合展示会「メディカル ジャパン 大阪」にて、大阪商工会議所の協力による特別企画『万博出展製品 特設ブース』を初めて開設することを発表します。

本企画では、万博に出展した注目技術の中から、医療・介護・健康分野と親和性の高い約10製品*¹を厳選し特別展示。万博で高い注目を集めたプロダクトを、改めて医療従事者・介護職・薬局関係者・メディアの皆様はご覧いただけます。

万博に行けなかった方、行ったけれど製品をじっくり見られなかった方も、技術者・担当者に改めてじっくり話を聞ける機会です。

詳細は下記公式WEBサイトよりご確認ください。

>> https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/visit/feature/expo.html(https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/visit/feature/expo.html?utm_campaign=prtimes_0218_mj&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

メディカル ジャパンは、2015年に大阪で初めて開催、2018年からは東京でも展開。現在では、大阪・東京の年2回開催として、医療従事者、介護・福祉事業者、薬局関係者、行政・自治体など、多様な専門家が集まる国内有数の総合展示会へと成長してきました。

特に、大阪は製薬企業、医療機器メーカー、研究機関が集積する日本屈指のヘルスケア産業拠点です。産学官連携が活発で、研究・医療・企業の連動による新技術創出の土壌が整っていることから、医療系展示会との親和性が非常に高い地域です。

さらに、昨年の万博を契機に、健康・医療分野への注目度が大阪で一段と高まったことも大きな背景のひとつです。ウェルビーイングや先端医療技術に関する展示が話題となり、市民・医療関係者・企業の間で「未来の医療」への関心が大きく広がりました。

■ 展示製品ご紹介（一部抜粋）

セルフ型毛細血管

測定者自身が操作し、毛細血管を自ら撮影・観察できることが特長です。リアルタイムで毛細血管の血流や形態を可視化できるため、利用者自身がその場で身体の状態を理解しやすく、健康意識の向上や行動変容を促します。

（出展社名：あっと株式会社）

いびき対策スマートデバイス

個人の生活習慣に合わせていびきを低減し、睡眠の改善を追究していきます。心身の回復力を高めることで仕事のパフォーマンスの向上が期待できるとともに、生産性の向上や医療費削減にもつながっていきます。

（出展社名：株式会社ｏｎｅＡ）

AR BALANCE GAME

スマートフォン1台で誰でも直感的に体験できるAR技術を活用したバランス体験型コンテンツです。カメラで捉えた動きに応じて画面上に表示されるARターゲットに反応し、身体を動かすシンプルな仕組みにより、年齢や運動経験を問わず参加しやすい設計となっています。

（出展社名：株式会社RASCAL’s／合同会社You style）

ヘルスケア情報サービスW

クラウド上で提供されるAPIシステムで、健診データなどPHRからエビデンスのある判定やアドバイス、資料等を提供するサービスです。PHRをクラウドを通じて日常の様々な場面で活用することで、生活の中で自然に健康的な選択ができるよう支援することを目指しています。

（出展社名：株式会社ウェルクル）

濡れずに除菌・消臭 イデアフォグ

タムラテコ社製「イデアフォグ」は、オゾン水とオゾンガスを組み合わせた独自技術により、濡らさずに空間・物品の除菌・消臭を行える噴霧型衛生管理装置です。微細なドライフォグとして噴霧されるため、診療室や待合室、処置室はもちろん、医療機器や備品、カーテン、手の届きにくい箇所までムラなくアプローチできます。

（出展社名：株式会社タムラテコ）

携帯用、非接触 排泄、排尿デバイス「 Mi-Rack／ミラック」

おむつの中で「排泄、排尿」すると、センサーが感知して、スマートフォンにお知らせします。対象者に、違和感を与えない「非接触」です。携帯型ですので、外出先でも使用できます。

（出展社名：株式会社ハピネスコーポレーション）

perLAM-421

細胞培養基質（2D培養）のperLAM製品（パーラム）細胞培養において生体内の細胞外環境を再現する試薬です。

（出展社名：株式会社マトリクソーム）

【開催概要】

第12回 メディカル ジャパン大阪（医療・介護・薬局Week）

https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp.html

会期：2026年3月10日（火）～12日（木）10時～17時

会場：インテックス大阪

主催：RX Japan合同会社

共催：（一社）日本病院会、（一社）日本介護協会、（公社）大阪介護老人保健施設協会、

（一社）薬局DX推進コンソーシアム

特別協力：関西広域連合

後援：厚生労働省、（公社）日本医師会、（公社）日本看護協会など120団体

取材の申込みはこちら :https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX199GCxh8NmI5omccN5MEZxeZIkvKXyoaWc=&utm_campaign=prtimes_0218_mj&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

★一般来場の詳細・来場登録はこちら(https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18/lHuLDb4AwHChDJ1SmoBkh0VdgzrB3ZM=%20https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?cat=vip-visitor&ct=U2FsdGVkX187ppUW38v6ZI+Z2E99HKuWmExa43d0QWM=&utm_campaign=prtimes_0218_mj&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)から

RX Japan合同会社 について

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

代表執行役員社長：田中 岳志

事業内容：

●東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催（2026年）

●日本企業の海外展示会への出展サポート（RX ISG）

設立：1986年8月

HP：https://www.rxjapan.jp/

*¹ 2026年2月10日時点の見込み数字