【2/18より】「【ラストチャンス!?】第23次 ものづくり補助金　解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

写真拡大

株式会社ナビット


株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




「【ラストチャンス!?】第23次 ものづくり補助金　解説セミナー」の無料配信を開始します！



■動画お申し込みはこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260217-1_form.php



■申請サポートの無料相談はこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



第23次ものづくり補助金の公募が進行中です。


今回の締切は 2026年5月8日（金）17:00。


残された時間は多くありません。



しかし――


今回の公募、「知らないと落ちるポイント」がはっきりしています。


・どの【申請枠・類型】を選ぶべきか


・最大6項目の加点を、どう組み合わせるか


・賃上げ特例・最低賃金特例を使えるのか


・審査で「最後まで読まれる計画書」とは何か



これらを曖昧なまま申請すると、


設備も計画も悪くないのに不採択という結果になりがちです。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


■ 本セミナーで分かること


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


・第23次公募の全体像とスケジュール


・製品・サービス高付加価値化枠／グローバル枠の違い


・狙うべき加点項目（最大6項目）の考え方


・補助上限が最大1,000万円引き上がる特例の要件


・「交付決定後でないと発注できない」などの注意点


※制度解説だけでなく、「実際にどう動くべきか」を中心にお伝えします。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


■ こんな方は必ずご参加ください


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


・今回こそ採択を狙いたい中小企業・小規模事業者の方


・加点や特例を使えるか判断がついていない方


・申請準備が遅れていて、何から手を付けるか迷っている方


・顧問先・支援先に正確な説明をしたい士業・支援者の方



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


■ 今回のポイント


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


今回の公募は、


「計画の良し悪し」＋「制度理解」＝結果


と言っても過言ではありません。



知らなかった、確認不足だった――


その一つで数百万円～数千万円の差が出ます。



無料で視聴できるので、是非お申込みください！



■動画お申し込みはこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260217-1_form.php



さらにナビットでは、申請サポートの無料相談も受付中です。


採択率アップを狙う企業様は、こちらもぜひご活用ください。



■申請サポートの無料相談はこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php




☆お問い合わせはこちら↓


認定経営革新等支援機関


株式会社 ナビット 助成金なう事務局


TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702


営業時間：(月～金 10:00～19:00)


e-mail：info@joseikin-now.com