【2/18より】「【ラストチャンス!?】第23次 ものづくり補助金 解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役:福井泰代)が運営する「助成金なう」
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
「【ラストチャンス!?】第23次 ものづくり補助金 解説セミナー」の無料配信を開始します！
第23次ものづくり補助金の公募が進行中です。
今回の締切は 2026年5月8日（金）17:00。
残された時間は多くありません。
しかし――
今回の公募、「知らないと落ちるポイント」がはっきりしています。
・どの【申請枠・類型】を選ぶべきか
・最大6項目の加点を、どう組み合わせるか
・賃上げ特例・最低賃金特例を使えるのか
・審査で「最後まで読まれる計画書」とは何か
これらを曖昧なまま申請すると、
設備も計画も悪くないのに不採択という結果になりがちです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 本セミナーで分かること
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・第23次公募の全体像とスケジュール
・製品・サービス高付加価値化枠／グローバル枠の違い
・狙うべき加点項目（最大6項目）の考え方
・補助上限が最大1,000万円引き上がる特例の要件
・「交付決定後でないと発注できない」などの注意点
※制度解説だけでなく、「実際にどう動くべきか」を中心にお伝えします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ こんな方は必ずご参加ください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・今回こそ採択を狙いたい中小企業・小規模事業者の方
・加点や特例を使えるか判断がついていない方
・申請準備が遅れていて、何から手を付けるか迷っている方
・顧問先・支援先に正確な説明をしたい士業・支援者の方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今回のポイント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回の公募は、
「計画の良し悪し」＋「制度理解」＝結果
と言っても過言ではありません。
知らなかった、確認不足だった――
その一つで数百万円～数千万円の差が出ます。
無料で視聴できるので、是非お申込みください！
申請サポートの無料相談も受付中です。
採択率アップを狙う企業様は、こちらもぜひご活用ください。
