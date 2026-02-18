【2/18より】「【ラストチャンス!?】第23次 ものづくり補助金　解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「【ラストチャンス!?】第23次 ものづくり補助金 解説セミナー」の無料配信を開始します！

■動画お申し込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260217-1_form.php

■申請サポートの無料相談はこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

第23次ものづくり補助金の公募が進行中です。

今回の締切は 2026年5月8日（金）17:00。

残された時間は多くありません。

しかし――

今回の公募、「知らないと落ちるポイント」がはっきりしています。

・どの【申請枠・類型】を選ぶべきか

・最大6項目の加点を、どう組み合わせるか

・賃上げ特例・最低賃金特例を使えるのか

・審査で「最後まで読まれる計画書」とは何か

これらを曖昧なまま申請すると、

設備も計画も悪くないのに不採択という結果になりがちです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 本セミナーで分かること

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・第23次公募の全体像とスケジュール

・製品・サービス高付加価値化枠／グローバル枠の違い

・狙うべき加点項目（最大6項目）の考え方

・補助上限が最大1,000万円引き上がる特例の要件

・「交付決定後でないと発注できない」などの注意点

※制度解説だけでなく、「実際にどう動くべきか」を中心にお伝えします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ こんな方は必ずご参加ください

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・今回こそ採択を狙いたい中小企業・小規模事業者の方

・加点や特例を使えるか判断がついていない方

・申請準備が遅れていて、何から手を付けるか迷っている方

・顧問先・支援先に正確な説明をしたい士業・支援者の方

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 今回のポイント

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回の公募は、

「計画の良し悪し」＋「制度理解」＝結果

と言っても過言ではありません。

知らなかった、確認不足だった――

その一つで数百万円～数千万円の差が出ます。

無料で視聴できるので、是非お申込みください！

さらにナビットでは、申請サポートの無料相談も受付中です。

採択率アップを狙う企業様は、こちらもぜひご活用ください。

