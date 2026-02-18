タカトシの直接対決が白熱！ニューヨーク屋敷「めっちゃオモロい」『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』Season3　＃22　2月21日（土） 9:00～放送

吉本興業株式会社

BSよしもとの番組『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』のSeason3（＃22）が、2月21日（土）あさ9:00より放送されます。

イチキップリンが若者無視のモノマネを披露

今回は、トシチームに、YouTube「ニューヨーク屋敷のゴルフチャンネル」でも人気の屋敷裕政（ニューヨーク）と寺岡沙弥香プロ、タカチームに大西と佐々木慶子プロが加入してバトルを行う後半戦です。

進行とキャディーを務めるのは、ゲームの「16連射」でおなじみ高橋名人に扮するイチキップリン。タカトシたちは爆笑しますが、まだ23歳の寺岡プロはきょとん顔。タカが「俺たちが小学生のころだから（寺岡プロは）分からないよ！」とツッコミを入れると、トシも「知らないおじさんが知らないおじさんのマネしてる」と述べて笑いを誘います。

ラウンド中も“高橋名人ボケ”は止まりません。メンバーがカップまでの距離を測るなか、高橋名人も何やら遠くを見ている様子。「何見てんねん」と聞かれると「あちらに冒険島（高橋名人が主人公のゲームソフト）が見えますね」と、当時を知る世代には特に伝わりやすいボケを連発します。

屋敷ミスショットで「悔しい！」

本番組の特徴は、各ホールで特別ルールが設けられていること。必ずどこかで初心者のイチキップリンを使用しなければならない「飛び出せミラクルショット！キャディー代打ホール」や「奇跡が起こればホールインワン！ニアピン対決」など、ルールに翻弄されながらもゴルフを楽しみます。ラストには、この番組では珍しい個人戦も行われます。

そんななか、なかなか調子が上がらない屋敷。ミスショットをした際には、寺岡プロが「下半身が動いていなかった」と解説する場面がありました。「悔しい」とこぼす屋敷に対し、「最初はみんなそうだから」とタカ。トシも「まだ始めて4年だろ。しょうがない。ゴルフってそんなもんだから」と優しくフォローを入れます。

そんなタカトシが直接対決する「タカトシリーダー対決」では、白熱の戦いに。屋敷は「デッドヒート繰り広げてる！」「めっちゃオモロい。どっちが勝つかマジで分からん。集中しすぎて（2人とも）テレビ用のコメント言わんし」と大笑いします。リーダー対決を制するのは果たして!?

『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』は、BSよしもとアーカイブページにて見逃し配信に加え、YouTubeの「BSよしもと公式チャンネル」でも公開されます。お楽しみに！

【番組情報】 『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』Season3

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日時: 2月21日(土) 9:00-10:00

出演者:タカアンドトシ、大西ライオン

＃22 ゲスト：屋敷裕政（ニューヨーク）

視聴放送：

【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020805