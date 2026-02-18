タカトシの直接対決が白熱！ニューヨーク屋敷「めっちゃオモロい」『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』Season3 ＃22 2月21日（土） 9:00～放送
BSよしもとの番組『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』のSeason3（＃22）が、2月21日（土）あさ9:00より放送されます。
イチキップリンが若者無視のモノマネを披露
今回は、トシチームに、YouTube「ニューヨーク屋敷のゴルフチャンネル」でも人気の屋敷裕政（ニューヨーク）と寺岡沙弥香プロ、タカチームに大西と佐々木慶子プロが加入してバトルを行う後半戦です。
進行とキャディーを務めるのは、ゲームの「16連射」でおなじみ高橋名人に扮するイチキップリン。タカトシたちは爆笑しますが、まだ23歳の寺岡プロはきょとん顔。タカが「俺たちが小学生のころだから（寺岡プロは）分からないよ！」とツッコミを入れると、トシも「知らないおじさんが知らないおじさんのマネしてる」と述べて笑いを誘います。
ラウンド中も“高橋名人ボケ”は止まりません。メンバーがカップまでの距離を測るなか、高橋名人も何やら遠くを見ている様子。「何見てんねん」と聞かれると「あちらに冒険島（高橋名人が主人公のゲームソフト）が見えますね」と、当時を知る世代には特に伝わりやすいボケを連発します。
屋敷ミスショットで「悔しい！」
本番組の特徴は、各ホールで特別ルールが設けられていること。必ずどこかで初心者のイチキップリンを使用しなければならない「飛び出せミラクルショット！キャディー代打ホール」や「奇跡が起こればホールインワン！ニアピン対決」など、ルールに翻弄されながらもゴルフを楽しみます。ラストには、この番組では珍しい個人戦も行われます。
そんななか、なかなか調子が上がらない屋敷。ミスショットをした際には、寺岡プロが「下半身が動いていなかった」と解説する場面がありました。「悔しい」とこぼす屋敷に対し、「最初はみんなそうだから」とタカ。トシも「まだ始めて4年だろ。しょうがない。ゴルフってそんなもんだから」と優しくフォローを入れます。
そんなタカトシが直接対決する「タカトシリーダー対決」では、白熱の戦いに。屋敷は「デッドヒート繰り広げてる！」「めっちゃオモロい。どっちが勝つかマジで分からん。集中しすぎて（2人とも）テレビ用のコメント言わんし」と大笑いします。リーダー対決を制するのは果たして!?
『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』は、BSよしもとアーカイブページにて見逃し配信に加え、YouTubeの「BSよしもと公式チャンネル」でも公開されます。お楽しみに！
【番組情報】 『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』Season3
放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)
放送日時: 2月21日(土) 9:00-10:00
出演者:タカアンドトシ、大西ライオン
＃22 ゲスト：屋敷裕政（ニューヨーク）
視聴放送：
【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）
【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）
番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020805