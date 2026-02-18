『【少数採用の技術未経験・文系新卒教育】現場任せでは回らない、4月からの育成をどう進めるか 』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/pcassist-20260306/M1D



■研修体制ゼロから取り組める「配属前の基礎づくり」

新卒を1～2名と少人数で採用する企業では、

研修体制やプログラムを十分に整えられないまま4月を迎えてしまうケースも少なくありません。



「研修体制がほぼゼロの状態で、何から手を付ければいいのかわからない」

そんな悩みを抱えたまま、新入社員の育成を現場任せにしてしまうことも多く見られます。





近年は、文系出身・未経験の新卒が、ITやCADなどの実務職として入社するケースも増えています。入社時点でスキルや理解度にばらつきがある中、配属後の実務に直結する基礎を「配属前」に押さえられるかどうかが、その後の新卒社員の立ち上がりや定着を大きく左右します。少人数採用だからこそ、理解度や進捗を見える形で管理しながら、無理のない形で戦力化を図る育成設計が求められています。



■現場任せの育成では、つまずきが見えにくい

文系・未経験の新入社員の場合、

用語や前提知識の差がそのまま「つまずき」になりやすく、

現場で教える側も、どこまで理解できているのかを把握しづらい状況に陥りがちです。



こうしたつまずきが見過ごされたまま育成が進むと、

戦力化が遅れるだけでなく、本人の不安や負荷が増し、

早期離職につながるおそれもあります。



■文系・未経験新卒でもつまずきにくい育成設計とは

少人数採用企業では、限られた期間で新卒を立ち上げる必要がある一方、

個々の理解度に差が出やすいため、

理解度をその場で確認しながら進められる研修形式が、

短期間での基礎定着という観点から選ばれるケースも見られます。



本セミナーでは、新卒研修で起こりがちな失敗や注意点を整理したうえで、

配属後につまずきにくい育成設計の考え方を解説します。



あわせて、動画視聴など個人で進める研修（eラーニング）と、

講師が理解度を確認しながら進める対面型研修といった、

スタイルごとの向き・不向きについても整理します。



さらにIT業界に限らず、CADを扱う職種や事務職（DX）といった、

業種・職種ごとの実務に対応した研修の考え方や導入事例をご紹介します。

あわせて、4月入社に間に合わせるための準備プロセスや、

助成金を活用する際のポイントについてもお伝えします。





■このような方におすすめ

* 4月開始で、今からでも間に合う研修を探している方

* 新卒を1～2名と少人数で採用しており、4月からの育成を早急に検討したい方

* 文系・未経験新卒の育成を、現場任せにせず進めたいと考えている方

* 全国で受講できる、一定品質の技術研修を検討している方

* 外部研修を活用する場合の準備プロセスや、助成金活用のポイントを知りたい方





■主催・共催

ピーシーアシスト株式会社

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

