『【中・小規模DB更改で悩む方へ】可用性・運用・コストで選ばれる「第三の選択肢」をご存じですか？ 』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社



■ 中・小規模システムにおける「止められないDB基盤」の運用課題

近年、業務のリアルタイム化や人手不足を背景に、販売管理・在庫管理・受発注管理といった業務を担う中・小規模システムにおいても、それを支えるDB基盤が、止められない存在となりつつあります。





しかしながら、こうしたシステムは業務上の重要性が高い一方で、部門ごとや拠点ごとに分散した個別運用となっているケースも多く、専任の運用要員を確保しづらいことから、十分なコストや運用負荷をかけられないという課題を抱えています。



■ 更改したい。でも、クラウドかオンプレか決めきれないDB基盤

では、こうした中・小規模システムの基盤更改において、どのような選択肢が現実的なのでしょうか。



スケーラビリティや柔軟性を備え、用途や要件によっては運用負担の軽減も期待できるパブリッククラウドは、有力な選択肢の一つです。しかし、実際に運用してみると、業務に必要なパフォーマンスや安定性を確保するためのリソース増強や冗長構成がそのままコスト増につながり、想定以上に費用が膨らんでしまうケースも少なくありません。



一方で、オンプレミス環境を選択した場合でも、可用性を高めるための冗長化やバックアップ設計が複雑化し、構築・運用の手間やコスト、日常的な運用負荷が増大しがちです。



その結果、限られた要員体制の中で、週末や夜間まで原因が把握できないまま、手探りで復旧対応を行う――このような運用形態は、もはや限界が来ているのではないでしょうか。



■ 中・小規模システムに最適な“シンプルな無停止基盤“のすすめ

本セミナーでは、中・小規模DB基盤の更改で「可用性・運用・コストのバランス」に悩むご担当者に向けて、ペンギンソリューションズ（旧・日本ストラタステクノロジー）が提供する無停止サーバーソリューションをご紹介します。



ペンギンソリューションズの無停止サーバー「Stratus ztC Endurance」は、1台のサーバのような運用性を実現しつつ、CPU・メモリからI/O・ストレージ・電源まですべてのハードウェアコンポーネントを冗長化する、次世代フォールトトレラント基盤です。共有ストレージを必要としない構成により、HAクラスタのような複雑な設計や切り替え運用を伴わず、高い可用性とパフォーマンスを両立します。



Oracle Database、PostgreSQL、SQL Server などの中・小規模DB基盤を支えるインフラとして、高い可用性と運用のシンプルさを両立しながら、過度なコストをかけずに導入・運用できる構成の一案としてご提案します。



■ こんな方におすすめ

・DB基盤の更改を検討しており、可用性を確保しつつ運用をシンプルにしたい方

・高可用性を求めるあまり、構成や運用が複雑化してしまっている方

・DBを止められないプレッシャーの中で、将来の基盤に不安を感じている方

・可用性・性能・コストのバランスを見直したいインフラ／IT企画担当の方





■主催・共催

ペンギンソリューションズ株式会社

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

