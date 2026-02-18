株式会社iiba、宮城県富谷市と子育てマップのデジタル化実証実験を開始
株式会社iiba（本社：東京都港区、代表取締役社長：逢澤 奈菜、以下当社）は、宮城県富谷市と連携し、地域における子育て支援の充実および地域経済の活性化を目的とした実証事業「富谷市子育てマップのデジタル化実証実験」を開始することをお知らせいたします。
実施の背景・目的
富谷市では、子育てしやすい環境づくりを進める中で、地域事業者の認知向上や市内回遊の促進が重要な課題となっています。
本実証実験では、当社の口コミ情報とマップを連動させたデジタル施策を活用し、子育て世帯が市内の店舗や施設をより身近に利用できる環境を整えることを目的としています。
具体的には、QRコード付きPOPの設置により、子育て世帯による情報閲覧や口コミ投稿を促進し、市内回遊の活性化を図ります。
実証実験の主な内容
富谷市内の子育て世帯にやさしい店舗・施設（飲食店、カフェ、スーパー、習い事、商業施設など）に、iibaオリジナルのQRコード付きPOPを設置します。
QRコードを読み込むことで、以下の体験が可能です。
- 店舗への口コミ投稿
- 周辺の子育て関連情報の確認
- おすすめスポットの共有
口コミとマップを連動させることで、子育て世帯が「どこに行くか」を直感的に選びやすい環境を整え、市内回遊の活性化につなげ、子育て世帯の利便性向上と地域全体の活性化に寄与することを目指します。
期待される効果
１. 地域経済への効果
- 口コミ投稿を通じた来店・市内回遊の促進
- 子育て世帯にやさしい店舗の可視化
- QRコード設置による各店舗の認知向上・口コミ獲得
２. 市民の利便性向上
- 口コミ情報の蓄積により、リアルな子育て情報を簡単に入手可能
- マップアプリで外出先を直感的に選択できる利便性の提供
３. 情報管理・運営の効率化
- イベント・施設情報のアプリによる一元管理
- 事業者との情報共有・連絡の効率化
４. データ活用による施策改善
- 人気スポットの分布や子育て世帯の移動データを把握
- 口コミ内容から子育て世帯のニーズを分析
- これらのデータをもとに、子育て世帯がより快適に過ごせる環境づくりに活かす
会社概要
会社名： 株式会社iiba
代表者： 逢澤 奈菜
所在地： 東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー13階
事業内容： 子育て特化のマッププラットフォーム『iiba』の開発・運営
コーポレートサイト： https://corporate.iiba.space/
協業・掲載・提携のお問い合わせ：https://corporate.iiba.space/contact
公式Instagram： https://www.instagram.com/iiba_official/
【本件に関するメディアからのお問い合わせ先】
iiba広報事務局 pr@iiba.co.jp