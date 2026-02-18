タカマツハウス社員が初となる「ＷＯＭＡＮ´s　ＶＡＬＵＥ　ＡＷＡＲＤ」個人部門を受賞

タカマツハウス株式会社

タカマツハウス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：藤原元彦、以下「タカマツハウス」）は、女性活躍を推進している企業に贈られるアワード「WOMAN's VALUE AWARD」（主催：一般社団法人日本ウーマンズバリュートレーニング協会、LiLi 株式会社）の個人部門を初受賞いたしました。

■受賞の背景・評価ポイント

今回の受賞は、同社員が未経験から総合職へ転身し、会社の成長フェーズにおいて新卒採用および広報機能の立ち上げを担ってきた点、ならびに「人」と「情報」の両面から組織づくりに関わってきた実務姿勢が評価されました。

新卒採用においては、制度や仕組みが十分に整っていない段階から、説明会設計、選考プロセスの構築、学生とのコミュニケーション設計までを一貫して担当。単なる採用数の確保にとどまらず、「第一志望として入社したい」と感じてもらえる関係づくりを重視した採用活動を継続してきました。

また広報領域では、専任体制がない中で立ち上げを担い、プレスリリースの作成やメディア対応、note（オウンドメディア）を通じた情報発信などを通して、タカマツハウスの思想や取り組みを社外に伝える役割を果たしてきました。

タカマツハウスでは、これまでの経験や職種に関わらず、 「やってみたい」「挑戦したい」という意志を尊重し、必要であれば役割や体制そのものをつくりながら、実務を通じて成長を支えることを大切にしています。同社員の取り組みも、特定の属性や立場によるものではなく、会社の成長フェーズにおいて必要とされる役割を任され、試行錯誤を重ねてきた結果です。現在も社内では、複数の領域を横断しながら活躍する社員が在籍しており、 一人ひとりの挑戦がタカマツハウスの成長を支えています。

■受賞者コメント

タカマツハウス株式会社で新卒採用と広報を担当しています。 前職では大手企業で営業事務として働いていましたが、年次や職種に関わらず挑戦できる環境に魅力を感じ、会社の成長により深く関わる仕事に挑戦したいと考え、未経験で総合職へ転身しました。入社後は、会社が新卒採用を本格的に行い始めたこともあり、新卒採用担当として採用活動の仕組みづくりから面接等の業務全般を担っております。 採用活動をする中で、会社の魅力を伝えることに力を入れてきました。その結果、「第一志望として入社したい」と言ってくれる学生が増え、 仲間となった社員が活躍する姿を見られることが大きな喜びです。 広報としても、立ち上げから携わっており、発信を通じてタカマツハウスの価値をより多くの方に届ける役割を担っています。「家探しに迷ったらタカマツハウス」と言っていただける存在になるために、会社の成長により一層貢献してまいります。

＜受賞者略歴＞

タカマツハウス株式会社 経営企画本部 人事部 課長 安田也哉子

2018年4月、フェリス女学院大学卒業後、大手不動産仲介会社にて一般職として営業事務を経験。

2022年8月、タカマツハウス株式会社に転職し、職種未経験から総務・人事・採用・広報・広告といったコーポレート領域全般を横断的に担当する。入社後は、新卒採用の本格化という重要な転換期において中心となって体制構築に携わる。広報領域では、広報部門の立ち上げを担い、企業広報の基盤づくりを主導。住宅・不動産業界における企業の取り組みや価値を生活者視点で分かりやすく伝える情報発信を強みとし、業界誌を中心に年間60本のメディア掲載を実現。全国紙への掲載も達成するなど、短期間で企業認知の向上およびブランド価値の確立に大きく貢献している。

これらの未経験領域への挑戦および継続的かつ戦略的な広報・情報発信の取り組みが高く評価され、第七回WOMAN’s VALUE AWARD個人部門を受賞。

■「WOMAN’s VALUE AWARD」とは

近年、女性活躍推進法に基づく事業主行動計画等に関する省令と告示の改正をはじめ、女性活躍推進の重要性は益々増しています。 そのような社会の変容に伴って、大きな変化が求められていることに、迅速な対応を迫られている方や企業様も多いと思います。 女性には多くのライフイベントを前に、キャリアをどう描くかという悩みに直面している方も多数おられることと思います。 ダイバーシティがより一層求められるようになった今こそ、女性も社会で活躍できる環境を皆さまとともに創り出してきたい そんな願いと強い希望を持ち、第7回WOMAN’s VALUE AWARDを開催させていただく運びとなりました。 本企画を通じ各企業様のお取組みや個人の努力を評価し、共有することで若い世代に向けてのエールとなれば幸いです。 そして真の意味での「女性活躍とはなにか」を一緒にお考えいただき、 各社様、そして活躍されておられる女性の皆様の熱きメッセージを発信していただければ幸いです。

※公式サイト引用 【WOMAN’s VALUE AWARD公式サイト】(https://womans-value-award-7th.net/)

■タカマツハウス株式会社について

高松グループの新規事業会社として2019年に設立。「お客さまと社会が求める理想の住まい・暮らしづくりを通じて、沢山の幸せを、かたちにしていく。」を企業理念に、住まいづくりの専門家として、社会やお客様の最善を厳選し、多種多様なライフスタイルに対応した住まいを創造しています。改めて顧客起点に立ち、専門家として土地や住宅を厳選することで、お客様が本当に望む“理想の家・暮らしづくり”、そして質の高い生活空間を提供することで社会に貢献しています。

会社名： タカマツハウス株式会社

設立日 ：2019年4月

代表者 ：藤原 元彦

事業内容 ：木造戸建住宅関連事業

所在地 ：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー15階

電話番号 ：03-3486-1134

公式HP ：https://takamatsu-house.co.jp/