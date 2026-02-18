株式会社スモールブリッジ

世界92カ国以上の講師と140カ国以上の生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク（https://cafetalk.com/ ）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎）は、2026年2月、オンラインメイクカテゴリを対象としたモニターキャンペーンを実施いたします。

日本最大級オンライン習い事「カフェトーク」の無料モニターキャンペーン

最大9,000円分を無料で試せるオンラインメイクレッスンモニターを募集。当選者は2回無料＋口コミでもう1枚チケット進呈！

モニターに当選すると、人気のオンラインメイクレッスンを無料で2レッスンお試しいただけます！さらに、レッスン受講後に口コミを書いていただくと、もう1レッスン分プレゼントするモニターキャンペーンです。

オンラインメイクレッスンモニター募集へ :https://cafetalk.com/campaign/monitor-extra/fashion-and-beauty/hair-makeup/feb2026/?lang=ja

【本キャンペーンの背景と目的】

オンラインで受講するメイクレッスンが初めての方、カフェトークのレッスンを試してみたい方に気軽にお試しいただけるよう無料モニター募集を企画いたしました。

いつものメイクと少し変えてみたい、手持ちのアイテムをもっと活かす方法を知りたいなど、日常のメイクに変化を起こしたい方や、パーティ向け、就活向けなど、目的別のメイク方法をプロから気軽に受講できます。

【本モニターキャンペーンの特徴】

「オンラインでどこまでできるか不安」を解消する最大3回無料体験 当選者に2枚、口コミ投稿でさらに1枚の無料チケットをプレゼント。合計3回の受講機会を提供することで、オンラインでどのように受講できるのか、効果があるのかを試して実感していただけます。

【キャンペーン概要】

募集期間： 2026年2月17日～2月23日

対象カテゴリー： メイクレッスン

対象者： 期間中にキャンペーンページよりエントリーしたカフェトーク会員様

モニター特典： モニター当選者全員に3,000ポイントまでのオンラインメイクレッスンに利用できる無料チケットを2枚プレゼント、その後の口コミ投稿で、もう1枚無料チケットプレゼント

詳細・応募ページ： https://cafetalk.com/campaign/monitor-extra/fashion-and-beauty/hair-makeup/feb2026/?lang=ja

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お電話でのお問い合わせはこちら：050-3647-0019

●お気軽にチャットでお問い合わせ：カフェトークページ右下チャットボックス



【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局：永田

info@cafetalk.com