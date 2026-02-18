「スーツケース、パンパン！入らない！」は卒業。チェックアウト前の荷造りをスムーズに。約10秒で衣類をまとめやすい旅行用圧縮袋、EXCITECHから新登場。

株式会社Extage

「本当に必要とされる商品を世界に流通させる」という理念のもと、数多くのベストセラー商品を世に送り出してきた株式会社Extage（大阪市中央区、代表取締役社長：野口拳大、以下「Extage」）は、シリーズ累計販売個数20万個を突破している「EXCITECH（エキサイテック）」から、旅行時の「パッキングが面倒」「服が膨れ上がって収納できない」…そんな“旅支度あるある”をサポートする、時短＆収納上手な圧縮袋『EXCITECH COMPRESS POUCH + AIR PUMP』を2026年2月18日より発売いたします。

■かさばる衣類をスッキリまとめやすく、限られた収納スペースを有効活用。しかも約10秒*で。

旅行時の悩みとしてよく耳にするのが、出発時の荷造りです。

帰宅時にスーツケースがパンパンに膨れ上がり、無理矢理荷物を押し込む”イライラ”を経験したことのある人は少なくありません。本製品は、そんな「荷物が入らない」「収納に時間がかかる」といった荷造りの悩みに寄り添います。

『EXCITECH COMPRESS POUCH + AIR PUMP』は、約1～3泊分の荷物が入る大容量サイズで、電動ポンプで約10秒*吸引するだけで、広々とした空間を確保しやすいのが特長です。

電動ポンプは軽量・小型で持ち運びやすく、出先でも大容量の荷物をスッキリ圧縮できます。ナイロン素材、気密性の高い防水ファスナーを採用しており、長時間の旅でも空気が戻りにくく、圧縮状態を長時間キープできます。濡れたり汚れたりした衣服を持ち運ぶのにも便利です。

※約10秒とは、所要時間や圧縮具合、衣類の量・種類・使用状況により異なります。

■機内持ち込みサイズに対応

機内持ち込み用のスーツケースやリュックに丁度収納できるサイズ感です。また、クローゼットなどにつるした状態でも取り出し・収納ができて便利です。

■ポンプにトラベルロック機能を搭載

バッグ内での誤作動防止やチャイルドロックのためのロック機能を搭載しています。

■商品詳細

「EXCITECH COMPRESS POUCH + AIR PUMP」／ポーチ単体販売「EXCITECH COMPRESS POUCH」

価格:（SET販売）\5,990（単品販売）\3,690

サイズ: 縦44cm×横29cm×マチ15cm

材質: 高強度ナイロン素材100%

カラー: ブラック

取扱店: Amazon 楽天市場 Yahoo!ショッピング

販売日: 2026年2月18日

商品ページ: Amazon(https://amzn.asia/d/013mCT6y) 楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/excitech/exci-compbag-001/) Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/excitech/exci-compbag-set-001.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-img)

■EXCITECHについて

EXCITECH（エキサイテック）は、株式会社Extageがプロデュースするブランドの一つです。

弊社がプロデュースする多数のブランドの中でも、EXCITECHは日々の生活に欠かせないアイテムを開発するだけにとどまらず、「あると出かけたくなる」というあなたのモチベーションそのものをプロデュースすることに特化しております。これまで、ビジネスバッグ、キャリーケース、ペルチェベスト、ビジネスリュックなど生活を彩るような外で活動するあなたの支えとなる商品を楽天市場、Amazonなどの大手ECサイトでプロデュースし、その多くをベストセラー商品にまで導いて参りました。

我々は、今後もあなたの「出かける」のモチベーションを生み出す力になれるよう、日常に快適な環境を提供してまいります。

■販売パートナー企業を募集します

本商品は、今後の販売開始に向けて準備を進めている新製品です。

現在、ECモールでの展開をはじめ、卸売企業や外資系ECモールなどとの販売に関する協議・検討を進めております。

今後の本格展開に向け、スーパー、バラエティショップ、ホームセンター、家電量販店など、販売パートナー企業さまを広く募集いたします。

EXCITECHブランドの世界観や商品特長を活かした商品展開・販促施策のご提案も可能ですので、

本製品にご関心をお持ちの企業さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

株式会社Extage（担当：川野）

メール：info@extage.jp

電話：06-6563-9315

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目6-10 エミネント心斎橋ビル5F