1坪から始める空間収益化「1坪エンタメ」
株式会社パレットグループ
2026年2月18日
株式会社パレットグループ（本社：東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3番1号神田ノースフロント8階、代表取締役：新井貴雄、以下「当社」）は、1坪から導入可能な空間活用型エンターテインメントサービス「1坪エンタメ」の提供を開始し、大阪府堺市北区の大型商業施設「フレスポしんかな」にて導入・運営を開始いたしました。
「1坪エンタメ」は、商業施設内の空き区画やデッドスペースを活用し、初期費用不要で収益化を実現するミニエンターテインメントサービスです。クレーンゲームや高単価カプセルトイなどを中心に、施設の滞在価値向上と回遊性強化を同時に実現します。
■「1坪エンタメ」サービス概要
「1坪エンタメ」は、最小1坪から導入可能な省スペース設計のエンタメソリューションです。
主な設置内容
クレーンゲーム 1回1,000円ガチャを含むカプセルトイ インバウンド・ファミリー層を意識した景品ラインナップ
景品補充、設定調整、日常メンテナンス、売上管理までを当社が主体となって運営。協力会社と連携し、施設側の負担を最小限に抑えたスキームを構築しています。
■サービスの特徴
初期費用・設置費用0円 売上に応じたレベニューシェアモデル
最短でのスピード導入が可能 商業施設の雰囲気を損なわないデザイン設計
月商100万円規模の売上実績エリアで培った運営ノウハウ
単なるアミューズメント設置ではなく、「空き区画を収益化する仕組み」として提供する点が最大の特長です。
■導入背景（フレスポしんかな）
近年、商業施設においては空き区画や一時的未活用スペースの有効活用が重要な経営課題となっています。フレスポしんかなでは、来館者が“立ち寄り・体験・共有”できるコンテンツ強化が求められており、低リスクで導入可能な「1坪エンタメ」の採用に至りました。
本取り組みにより、
来館者の滞在時間延長 施設内回遊性向上 SNS拡散による話題創出
といった波及効果が期待されています。
■施設概要
フレスポしんかな
所在地：大阪府堺市北区新金岡5-1-1
アクセス：地下鉄御堂筋線「新金岡」駅下車。２号出口より徒歩すぐ。
駐車場：672台
駐輪場：626台（内バイク25台）
営業時間：10時00分～20時00分 ※店舗により営業時間は異なります。
■今後の展開
当社は、フレスポしんかなでの導入を皮切りに、商業施設・駅ビル・観光地・市場エリアなど全国で「1坪エンタメ」を展開してまいります。
「遊び × 空間活用」を軸に、空き区画を“利益を生むコンテンツ”へ転換し、施設価値向上と継続的な収益創出を実現してまいります。
■会社概要
会社名：株式会社パレットグループ
代表者：代表取締役 新井貴雄
設立：2017年12月14日
所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3番1号神田ノースフロント8階
事業内容：アソビ領域に特化した総合商社
（トレカ・ホビー卸、業務用機器販売・レンタル、エンタメモール運営、業界特化BPaaS提供 ほか）
ウェブサイト：https://palettegroup.co.jp/
■お問い合わせ先
「1坪エンタメ」導入・物件情報に関するお問い合わせ
株式会社パレットグループ
空き区画収益開発カンパニー
担当：寺岡
電話番号：03-4405-4584(#)
メールアドレス：m.teraoka@palettegroup.co.jp
HP：https://sppcorp.jp/