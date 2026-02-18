1坪から始める空間収益化「1坪エンタメ」

株式会社パレットグループ

2026年2月18日

株式会社パレットグループ（本社：東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3番1号神田ノースフロント8階、代表取締役：新井貴雄、以下「当社」）は、1坪から導入可能な空間活用型エンターテインメントサービス「1坪エンタメ」の提供を開始し、大阪府堺市北区の大型商業施設「フレスポしんかな」にて導入・運営を開始いたしました。

「1坪エンタメ」は、商業施設内の空き区画やデッドスペースを活用し、初期費用不要で収益化を実現するミニエンターテインメントサービスです。クレーンゲームや高単価カプセルトイなどを中心に、施設の滞在価値向上と回遊性強化を同時に実現します。

■「1坪エンタメ」サービス概要

「1坪エンタメ」は、最小1坪から導入可能な省スペース設計のエンタメソリューションです。

主な設置内容

クレーンゲーム 1回1,000円ガチャを含むカプセルトイ インバウンド・ファミリー層を意識した景品ラインナップ

景品補充、設定調整、日常メンテナンス、売上管理までを当社が主体となって運営。協力会社と連携し、施設側の負担を最小限に抑えたスキームを構築しています。

■サービスの特徴

初期費用・設置費用0円 売上に応じたレベニューシェアモデル

最短でのスピード導入が可能 商業施設の雰囲気を損なわないデザイン設計

月商100万円規模の売上実績エリアで培った運営ノウハウ

単なるアミューズメント設置ではなく、「空き区画を収益化する仕組み」として提供する点が最大の特長です。

■導入背景（フレスポしんかな）

近年、商業施設においては空き区画や一時的未活用スペースの有効活用が重要な経営課題となっています。フレスポしんかなでは、来館者が“立ち寄り・体験・共有”できるコンテンツ強化が求められており、低リスクで導入可能な「1坪エンタメ」の採用に至りました。

本取り組みにより、

来館者の滞在時間延長 施設内回遊性向上 SNS拡散による話題創出

といった波及効果が期待されています。

■施設概要

フレスポしんかな

所在地：大阪府堺市北区新金岡5-1-1

アクセス：地下鉄御堂筋線「新金岡」駅下車。２号出口より徒歩すぐ。

駐車場：672台

駐輪場：626台（内バイク25台）

営業時間：10時00分～20時00分 ※店舗により営業時間は異なります。

■今後の展開

当社は、フレスポしんかなでの導入を皮切りに、商業施設・駅ビル・観光地・市場エリアなど全国で「1坪エンタメ」を展開してまいります。

「遊び × 空間活用」を軸に、空き区画を“利益を生むコンテンツ”へ転換し、施設価値向上と継続的な収益創出を実現してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社パレットグループ

代表者：代表取締役 新井貴雄

設立：2017年12月14日

所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3番1号神田ノースフロント8階

事業内容：アソビ領域に特化した総合商社

（トレカ・ホビー卸、業務用機器販売・レンタル、エンタメモール運営、業界特化BPaaS提供 ほか）

ウェブサイト：https://palettegroup.co.jp/

■お問い合わせ先

「1坪エンタメ」導入・物件情報に関するお問い合わせ

株式会社パレットグループ

空き区画収益開発カンパニー

担当：寺岡

電話番号：03-4405-4584(#)

メールアドレス：m.teraoka@palettegroup.co.jp

HP：https://sppcorp.jp/