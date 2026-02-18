年度末予算を「新年度の成長投資」へ。ゲーミフィケーションのオリジナルプロダクトを受託開発、限定3社で募集開始
株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市）は、年度末の予算消化ニーズに合わせ、企業・団体の要件に応じたゲーミフィケーションプロダクトの完全オリジナル受託開発を、限定3社で募集開始しました。
年度末は、今期予算の執行タイミングにより「短期間で着手でき、来期の集客・販促・継続利用に効く仕組みを仕込みたい」という相談が増える一方で、要件整理や開発体制の確保、スケジュール調整がボトルネックになりがちです。本募集では、開発枠をあらかじめ限定することで、要件定義～設計～開発～リリースまでの意思決定を加速し、年度末特有の予算消化にも合わせた対応をいたします。
取り組みの背景：年度末に増える「短納期 × 再現性のある成果」ニーズ
年度末は、稟議・発注が集中しやすく、従来型の制作進行では間に合わないケースも少なくありません。一方で、来期の売上・集客に向けた施策は「単発の広告投下」だけでなく、継続的に成果が出るプロダクトへの投資が求められています。
ゲーミフィケーションは、ユーザーの参加率・継続率・回遊率・購買率などに影響する体験設計をプロダクトに組み込めるため、年度末の予算消化を「新年度の成長投資」へ転換しやすい手段として注目されています。
受託開発の概要：完全オリジナルで要件に合わせて開発
本募集では、既存ツールの提供範囲に制約されない形で、要件に合わせたシステム／アプリ／Webサービス等をゼロから開発します。
開発対象（例）
- 抽選・ガチャ・くじ・スタンプラリー等の参加型キャンペーン基盤
- 診断・判定・レコメンド等のエンゲージメント機能
- 会員ランク／ミッション／ポイント等の継続利用を促す仕組み
- クーポン・特典付与、デジタルアイテム配布機能
- 管理画面（景品・確率・在庫・配布状況・ログ等の運用管理）
- API連携や外部サービス連携（要件に応じて）
※上記は一例です。業種・運用フロー・既存システム環境に合わせて設計します。
提供内容（進め方）
- ヒアリング／目的・KPI設計（参加率、CV、継続率、LTVなど）
- 要件定義／仕様策定（体験設計、運用設計、セキュリティ観点の整理）
- UI/UX設計（画面設計、導線、コピー、参加体験の最適化）
- 開発（フロント／バックエンド／管理画面 など要件に応じて）
- テスト／リリース支援／運用引き継ぎ
募集概要
- 募集枠：限定3社
- 申込受付期間：2026年2月18日（水）～ 2026年3月20日（金）（枠が埋まり次第終了）
- 対象：企業・団体（業種不問）
- 想定：年度末に着手し、新年度の施策として運用開始／拡張していくプロダクト開発（年度内に納品調整可能）
- 相談方法：フォームより問い合わせ → ヒアリング → 概算見積および対応範囲のご提案（※開発内容に応じて）
お問い合わせ・ご相談
以下のフォームよりお問い合わせください。目的や現状の課題、想定スケジュールを伺った上で、実現可能な進め方をご提案します。
お問い合わせフォーム： https://lp.croissant.buzz/contact/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社on the bakery（広報）
E-mail：satou@onthebakery.co.jp
株式会社on the bakeryについて
当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。
オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。
＜会社情報＞
会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）
代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）
所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F
事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援
URL ：https://www.onthebakery.co.jp/