年度末予算を「新年度の成長投資」へ。ゲーミフィケーションのオリジナルプロダクトを受託開発、限定3社で募集開始

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市）は、年度末の予算消化ニーズに合わせ、企業・団体の要件に応じたゲーミフィケーションプロダクトの完全オリジナル受託開発を、限定3社で募集開始しました。

年度末は、今期予算の執行タイミングにより「短期間で着手でき、来期の集客・販促・継続利用に効く仕組みを仕込みたい」という相談が増える一方で、要件整理や開発体制の確保、スケジュール調整がボトルネックになりがちです。本募集では、開発枠をあらかじめ限定することで、要件定義～設計～開発～リリースまでの意思決定を加速し、年度末特有の予算消化にも合わせた対応をいたします。

取り組みの背景：年度末に増える「短納期 × 再現性のある成果」ニーズ

年度末は、稟議・発注が集中しやすく、従来型の制作進行では間に合わないケースも少なくありません。一方で、来期の売上・集客に向けた施策は「単発の広告投下」だけでなく、継続的に成果が出るプロダクトへの投資が求められています。

ゲーミフィケーションは、ユーザーの参加率・継続率・回遊率・購買率などに影響する体験設計をプロダクトに組み込めるため、年度末の予算消化を「新年度の成長投資」へ転換しやすい手段として注目されています。

受託開発の概要：完全オリジナルで要件に合わせて開発

本募集では、既存ツールの提供範囲に制約されない形で、要件に合わせたシステム／アプリ／Webサービス等をゼロから開発します。

開発対象（例）- 抽選・ガチャ・くじ・スタンプラリー等の参加型キャンペーン基盤- 診断・判定・レコメンド等のエンゲージメント機能- 会員ランク／ミッション／ポイント等の継続利用を促す仕組み- クーポン・特典付与、デジタルアイテム配布機能- 管理画面（景品・確率・在庫・配布状況・ログ等の運用管理）- API連携や外部サービス連携（要件に応じて）

※上記は一例です。業種・運用フロー・既存システム環境に合わせて設計します。

提供内容（進め方）

募集概要

お問い合わせ・ご相談

- ヒアリング／目的・KPI設計（参加率、CV、継続率、LTVなど）- 要件定義／仕様策定（体験設計、運用設計、セキュリティ観点の整理）- UI/UX設計（画面設計、導線、コピー、参加体験の最適化）- 開発（フロント／バックエンド／管理画面 など要件に応じて）- テスト／リリース支援／運用引き継ぎ- 募集枠：限定3社- 申込受付期間：2026年2月18日（水）～ 2026年3月20日（金）（枠が埋まり次第終了）- 対象：企業・団体（業種不問）- 想定：年度末に着手し、新年度の施策として運用開始／拡張していくプロダクト開発（年度内に納品調整可能）- 相談方法：フォームより問い合わせ → ヒアリング → 概算見積および対応範囲のご提案（※開発内容に応じて）

以下のフォームよりお問い合わせください。目的や現状の課題、想定スケジュールを伺った上で、実現可能な進め方をご提案します。

お問い合わせフォーム： https://lp.croissant.buzz/contact/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社on the bakery（広報）

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/