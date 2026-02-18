【猫の日総選挙】ブランド名が『NyaN（ニャン）』なのに猫がいない！？　2月22日（猫の日）に合わせ、ビジョンメガネがWEBサイトを　猫でジャックする「秒で！カワイイ」実証実験を2月18日よりスタート

株式会社ビジョンメガネビジョンメガネ「猫の日総選挙」

眼鏡専門店を運営する株式会社ビジョンメガネ（大阪市）は、掛けるだけで“秒で！カワイイ”を叶えるオリジナルブランド「NyaN（ニャン）」において、2月22日の「猫の日」に合わせたWEBサイトの限定ビジュアル公開と、ユーザー参加型の実証実験を2026年2月18日（水）より実施いたします。

ブランド名「NyaN」の原点に立ち返る“猫ジャック”

「NyaN（ニャン）」は、トレンドを取り入れたデザインで、掛けるだけでメガネ姿を可愛く見せ、見た目も気分も盛れる！ことをコンセプトにしたブランドです。しかし、ブランド名に反してこれまで猫を前面に出した展開を行なっておりませんでした。 今回の「猫の日」を機に、サイト内「NyaN」のメインビジュアルを期間限定で「猫」モチーフへと一新。猫の持つしなやかさと愛くるしさを借りて、ブランドコンセプトである「秒で！カワイイ」の魅力を再定義する実験的な取り組みを行ないます。

期間限定「NyaN」猫モチーフビジュアル

あなたの1票が未来の「NyaN」を決める！【猫の日総選挙】

期間中、サイト内の特設フォームにて、限定猫モデルと歴代モデルの中より「NyaN」のブランドモデルを決める「猫の日総選挙」投票と、今後の商品開発の参考とするアンケート調査を実施します。 投票とプレゼント応募にご参加の方の中から抽選で2名（ニャン）様に、「NyaN」よりお好きなフレーム（レンズ付き）を1本プレゼントします。

※当選賞品は、お近くのビジョンメガネ店舗にて、視力測定もしくは処方箋ご持参のうえお受け取りいただきます。

「NyaN」ブランドモデル『猫の日総選挙☆候補者一覧」

【猫の日総選挙】「NyaN」ブランドモデル実証実験キャンペーン概要

｜実施期間- 期間限定の猫ビジュアル公開期間：2026年2月18日（水）～2026年4月5日（日）- 「猫の日総選挙」投票実施期間：2026年2月18日（水）～2026年3月17日（火）｜内容- ビジョンメガネ公式WEBサイト内、「NyaN」ページに期間限定の猫ビジュアルを公開- 特設ページに設置のボタンから、Googleフォームによる「猫の日総選挙」をアンケート形式で実施- 投票＆プレゼント応募に参加の方の中から抽選で2名（ニャン）様に、お好きな「NyaN」フレームを1本プレゼント

※プレゼント賞品は「単焦点・薄型1.60非球面レンズ」付きです。 ※遠近両用レンズ等をご希望の場合は別途料金を頂戴いたします。

｜結果発表- NyaNブランドモデルの投票結果は、4月上旬に「特設ページ」にてお知らせいたします。

※見事1位を獲得したモデルは、WEB関連のビジュアルに採用いたします。

｜当選発表- プレゼント当選通知は3月末頃、当選者の方へ「ビジョンメガネ 広報事務局」よりメールにてご連絡いたします。- 当選賞品は、ビジョンメガネの店舗にてお受け取りとなります。- 有効期間中にお受け取りのない場合は、無効となります。

▼「猫の日総選挙」特設ページ

https://x.gd/2g1AF

▼NyaNページ

https://www.vision-megane.co.jp/nyan/

会社概要

社名 ：株式会社ビジョンメガネ

本社所在地：〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江3丁目14-12 イイダ2ビル9階

代表者 ：代表取締役社長 安東晃一

資本金 ：5,000万円

創業 ：1976年10月31日

設立 ：2009年8月10日

従業員数 ：438名（2025年12月末）

事業内容 ：眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器及びその関連商品を取り扱う小売専門店チェーン

公式URL ：https://www.vision-megane.co.jp/