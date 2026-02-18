私たちのチームについて

ポンパピーズは、2010年の結成以来、チアダンスを通して「笑顔」「元気」「感謝の気持ち」を大切に活動を続けてきました。昨年３月に行われた「USA Nationals」にて、念願の 世界大会出場権（Bid）獲得し、今年５月にはアメリカで開催される世界大会『The Dance Summit 2026』への出場が決定しました。これまで数々の大会で好成績をおさめてきた私たちにとって、世界大会は長年の夢であり、最高の目標です。この舞台に立つことは、これまで積み重ねてきた努力の集大成であり、チーム全員の想いが詰まった挑戦でもあります。不安や課題もありますが、それ以上に挑戦したい！ という強い気持ちで、日々練習に取り組んでいます。

これまでの成績

今年度私たちは、数々の大会に出場し上記の成績を収めました。これまでも、国内の多くの大会で優秀な成績を収め、チームとしての実力を着実に高めてきました。現在10年連続全国大会出場を果たしています。

世界大会に向けて

日々の練習では、技術の向上だけでなく、チームの団結力を深めることも大切にしています。練習の前後にはミーティングを行い、お互いの意見を共有しながら、より良いパフォーマンスを追求しています。一人一人が自主的に練習に取り組み、支え合いながら成長を続けている今、チームとしての絆はこれまで以上に強くなりました。しかし、ここまでの道のりは、決して簡単なものではありませんでした。チームの中で自信が持てずに意見を言えなかったり、一生懸命チームのためにがんばっているのに、その想いがうまく伝わらないこともありました。気持ちのすれ違いから、チームの雰囲気がぎこちなくなり、思うような結果が出ない時期もありました。それでも私たちは立ち止まらず、何度も心の底から話し合いを重ね、親子でも真剣に向き合ってきました。リーダー・副リーダーを中心に、一人ひとりの前向きな意見に耳を傾け、自分の気持ちを素直に出して挑戦できる雰囲気が、少しずつ生まれていきました。チームワークが良くなるにつれて、結果が形となって表れはじめました。このチームで、もっと成長したい！高い目標に挑戦したい！その想いを胸に、私たちはこれからも全力でがんばりたいと考えています。

世界大会 『The Dance Summit』とは

アメリカのVarsity Spirit社が主催する、ダンスチームを対象とした世界最高峰クラスの国際大会です。本大会は、チアリーディング世界大会「The Summit」のダンス部門にあたり、世界各国の認定大会で出場権（Bid）を獲得したチームのみが参加できる、非常にレベルの高い大会です。大会には、Pom、Jazz、Hip Hop などのダンスカテゴリーがあり、年齢やレベル別に細かく区分された部門で競技が行われます。毎年5月頃、アメリカ・フロリダ州オーランドにて開催され、世界中からトップレベルのダンスチームが集結します。

スケジュール 2026年

⚪️３月１５日 POMPUPPYS発表会⚪️４月29日アメリカに出発⚪️５月１日 The Dance Summit予選⚪️５月２日 The Dance Summit決勝⚪️５月５日帰国

最後に

私たちの夢は、THE SUMMITの舞台で最高のパフォーマンスを披露し、多くの皆様に、笑顔と感動を届けることです。アメリカという大きな舞台に挑戦する私たちの姿が「がんばれば夢は叶う」という想いを多くの方に伝え、誰かの一歩を踏み出すきっかけになれたら嬉しいです。世界の舞台で堂々と輝くために、どうか皆さまの温かい応援をよろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

POM PUPPYS glow代表 沖田 京子メール：pom.puppys.2018@gmail.comInstagram：https://www.instagram.com/pompuppys_glowクラウドファンディング：https://camp-fire.jp/projects/896479/preview?token=rq5em497&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show