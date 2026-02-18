【望月ゆみこ】コラボグッズがヴィレッジヴァンガードオンラインストアで発売決定！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


＼望月ゆみこ × ヴィレッジヴァンガード コラボグッズ登場！／


望月ゆみこさんの描き下ろしイラストと、撮り下ろし実写ビジュアルが一緒に楽しめるスペシャルコラボが実現！本人制作のキャラクターイラストと、ヴィレヴァン店内での自然体な実写カットを使用した、ここでしか手に入らない限定グッズがラインナップ。イラストの世界観とリアルな表情、どちらも堪能できる贅沢な内容になっています。


アクリルジオラマやフィギュア、ZINEなど、コレクションしたくなるアイテムが勢ぞろい！！


“好き”をぎゅっと詰め込んだ、ファン必見のコラボをお見逃しなく！


【商品詳細】



■アクリルフィギュア　全3種　各\2,200（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


ふりむきポーズ：W30mm×H116mm


鳥ピーマン傘：W47mm×H116mm


鳥ピーマン座り：W43mm×H117mm



■アクリルキーホルダー　全3種　各\1,200（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


ほっぺタッチ：W28mm×H69mm


鳥ピーマン羽ばたき：W40mm×H69mm


しゃがみポーズ：W45mm×H65mm



■缶バッジ　全5種　各\600（税込）




【素材】


スチール


【サイズ】


φ57mm



■ステッカー　全5種　各\600（税込）




【素材】


合成紙


【サイズ】


鳥ピーマン羽ばたき：W70mm×H43mm


鳥ピーマン座り：W46mm×H51mm


鳥ピーマン傘：W60mm×H45mm


時トロピー：W70mm×H62mm


自画像：W70mm×H70mm



■マグカップ　\2,200（税込）




【素材】


陶器


【サイズ】


直径8cm（持ち手含む12cm）×高さ10cm



■トートバッグ　\3,800（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


H37cm×W24cm×マチ12cm×紐55cm



■ZINE　\2,000（税込）




【素材】


合成紙


【サイズ】


A4



■アクリルジオラマ　\4,800（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


約200mm×H199mm


【受注期間】



2026年2月18日（水）17：00～2026年3月8日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年4月中旬～2026年4月下旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22193


【関連リンク】



▼【望月ゆみこ】公式X


https://x.com/mochi_yumi25


▼【賢プロダクション】公式HP


https://www.kenproduction.co.jp/talent/239



【ヴィレッジヴァンガード各種URL】


■公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■オンラインストア


https://vvstore.jp/


■公式X


https://x.com/vv__official


■公式Instagram


https://www.instagram.com/village_vanguard/


■公式TikTok


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


【お客様からのお問い合わせ先】


《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》


TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）