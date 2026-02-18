3月10日 は「ミルトンの日」！　記念キャンペーン実施中！

杏林製薬株式会社

杏林製薬株式会社（本社：東京都千代田区）は、販売する哺乳びん・乳首の除菌等に用いる「Miltonブランド」の記念日として、2009年に3月10日（3＝ミル、10＝トン）を「ミルトンの日」に制定いたしました。この記念日の制定には、赤ちゃんの健やかな成長を支えるすべての人に、改めて子育てについて考えるきっかけとしていただきたい、という願いが込められています。

この「ミルトンの日」を記念して、赤ちゃんの写真でオリジナルのCM風画像を作成できる「ミルトンハート(ハート)フォトメーカーキャンペーン」を実施しています。

専用のフォトメーカーで作成した画像をInstagramに投稿していただいたママやパパの中から、抽選で31名様にお子さまの画像入り「ミルトンハートオリジナルキーホルダー」をプレゼント！

「Milton」は、これからも乳幼児の衛生管理における信頼できるブランドとして、お子さまとご家族のかけがえのない毎日に、安心をお届けしてまいります。

【ミルトンハートオリジナルキーホルダー 応募方法】- @milton_official.jpをフォロー- フォトメーカーで作った赤ちゃんの画像に、以下のハッシュタグとメンションを付けて投稿したら応募完了

ハッシュタグ：#PR #3月10日はミルトンの日 #ミルトンハート #ミルトン

メンション：@milton_official_jp

■応募期間：2月10日（火）～3月10日（火）まで

■応募対象：ミルトンハートフォトメーカーで画像を生成された方

■当選発表：当選者へDMにてご連絡いたします。

■賞品発送：当選発表後1ヵ月間を目途としております。賞品発送のご連絡はいたしません。

応募方法の詳細は、ミルトン公式Instagramをご覧ください

ミルトン公式Instagram :https://www.instagram.com/milton_official.jp/オリジナルキーホルダーイメージMiltonブランド :https://milton.jp/