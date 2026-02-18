「ゴジュウジャー」で注目を集める木村魁希の写真集発売記念イベントが応募者殺到により追加発券が緊急決定！

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」、「TVガイドdan」などを発刊する東京ニュース通信社は、「木村魁希写真集(仮)」を3月23日(月)に発行いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。「木村魁希写真集(仮)」(東京ニュース通信社刊)

スーパー戦隊シリーズ最新作「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」(テレビ朝日系)に熊手真白／ゴジュウポーラー役として出演し注目を集めている若手俳優・木村魁希。彼が自身初となる写真集を3月23日(月)にリリースすることに。彼の誕生月である5月には発売記念イベントが2日間開催されるが、なんと発券開始からわずか1日で両日共にほぼ完売。その人気の高さを表すとともに、イベントの追加発券も緊急決定した。

撮影したのは「ゴジュウジャー」をクランクアップしたばかりの今年1月。1年間の撮影を通じて、一回りも二回りも成長した彼の今、そして多面的な魅力を写真で表すべく、自身がやりたいことなど木村のアイデアも取り入れながら制作が進められた。

「木村魁希写真集(仮)」(東京ニュース通信社刊)

初写真集らしく、朝のシチュエーションではゆるっとしたパジャマ姿でかわいく爽やかに。さらに動物園では動物たちとの触れ合いや、夜のゲームセンターではちょっぴりヤンチャな一面も。そのほか彼が得意とするサッカーを楽しむ姿や、古着が大好きということで実際に古着屋を訪れ物色。

「木村魁希写真集(仮)」(東京ニュース通信社刊)

また和と洋の異なる世界観で、古き良き民宿では敷き布団に寝転がる様子や、ぽかぽか温泉に浸かって癒やされるという、まるで修学旅行気分を味わうことに。一転ホテルでは、スタイルの良さが存分に発揮された黒スーツに身を包み、バーでお酒を嗜んだり、“裸ジャケット”を披露するなどセクシーな姿も披露する。

そして「ゴジュウジャー」で演じた熊手真白のキャラクターカラーである“白”を用いて、全身ホワイトコーデの木村が、真冬の海辺で躍動するという幻想的なシーンも撮影した。

「木村魁希写真集(仮)」(東京ニュース通信社刊)

写真パート以外にも、生まれてから今に至るまでの24年間を赤裸々に語った1万字超えインタビューも収録。写真だけではない、文字でも彼の“多面的な魅力”が完全収録されていると言っても過言ではない。

なお、発売記念イベントが彼の誕生月である5月に開催。2日に分かれて行われ、初日は5月2日(土)に東京・SHIBUYA TSUTAYA、2日目は5月24日(日)に東京・池袋エソラHMVにて開催される。それぞれハイタッチや2ショット撮影会が行われるほか、イベント会場でしかゲットできない本書のメイキングDVDお渡し、お客様の名前入りボイスメッセージ収録や写真集への直筆宛名入れ&サイン入れなど、特典も満載であることから、ぜひ両日共にチェックしていただきたい。

木村魁希コメント

このたび、写真集を発売させていただくことになりました！ いつも応援してくださっている皆さま、本当にありがとうございます！！



今回の写真集では、さまざまなシチュエーションの中で、それぞれにテーマを持ってスタイリング・撮影をしていただきました。ありのままの僕はもちろん、役者としての僕の一面も切り取っていただけたのではないかと思います。



盛りだくさんの内容になっていますので、ぜひお手に取って、いろいろな僕を楽しんでいただけたらうれしいです♪

木村魁希プロフィール

2001年5月16日生まれ。茨城県出身。牡牛座。O型。

主な出演作は、朗読劇「クローバーに愛をこめて」('26)、「スチブラハウス」(日本テレビ系)、「猫のひたいほどワイド」(テレビ神奈川)、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」(テレビ朝日系)など。Vシネクスト「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー」が3月20日(金)より期間限定で劇場上映される。

【渋谷会場】【池袋会場】イベント参加券追加発券のお知らせ

好評につき品切れとなっておりました渋谷会場、池袋会場イベントの一部券種につきまして、各所調整のうえ追加発券が決定いたしました！

販売開始：2026年2月21日（土）12：00（正午）～

※但し完売次第終了となります。

上記日時以降、お申込み方法など詳細はTOKYO NEWS magazine&mook(https://zasshi.tv/products/57151/)、および下記開催書店イベントページをご確認ください。

■開催書店イベント専用ページ

【渋谷会場】

SHIBUYA TSUTAYA

https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/1860.html

【池袋会場】

HMVエソラ池袋

https://www.hmv.co.jp/store/event/54844/

購入者特典、決定！

■特典内容１.：限定表紙版

【対象店舗】

a)Amazon

https://www.amazon.co.jp/

b)楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18531722/

※限定表紙版の表紙カバー絵柄は、Amazon・楽天ブックス同様となります

※表紙カバー以外は、通常版と同じ内容となります

■特典内容２.：木村魁希直筆サイン入り写真集

【対象店舗】

セブンネットショッピング

https://7net.omni7.jp/detail/1107682993

※直筆サイン入り写真集のお届けは発売日以降となります

■特典内容３.：木村魁希生写真（全3種類からランダムで1枚）

【対象店舗】

TOKYO NEWS magazine&mook（Fujisan.co.jp）

https://www.fujisan.co.jp/product/1281709704/b/2817520/

＜注意事項＞

※2月18日現在

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※在庫状況は店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※限定表紙版および特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

【商品概要】

「木村魁希写真集(仮)」

●発売日：2026年3月23日(月)※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価：3,850円

●発 行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■公式X

@TVguidePERSON＜https://x.com/TVguidePERSON＞

■公式Instagram

@tvgperson＜https://www.instagram.com/tvgperson/＞