豊中市『令和8年度（2026年度）予算案』

暮らしを支え、未来につなぐ予算 ～３つのプロジェクトを着実に前へ

豊中市

豊中市における令和8年度（2026年度）予算案をまとめましたので発表します。

豊中市議会3月定例会（2月24日（火）・本会議初日）に提出します。

予算案の資料は、下記の市ホームページでご覧いただけます。

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/kouhou/news_release/r7_10-R8_03.files/R8yosanan.pdf

令和８年度予算の方針- 市長選挙を控えた「骨格予算」- 重点施策・継続事業は着実に推進令和８年度予算案の事業規模令和８年度予算案の状況等（一般会計）予算案 重点項目１「子育て世帯が住み続けたいまちへ」- 生成AI子育て相談チャットボットの導入- 放課後こどもクラブの拡充- こども誰でも通園- 庄内よつば学園 千里わかば学園スタート（令和8年4月）- 「学びの多様化学校」の設置準備- 児童相談所・一時保護施設を開設- 学びの多様化学校 （仮称）彩葉（いろは）中学校 開校準備- 小学校給食の無償化- 待機児童の解消- 相談・支援が必要な子どもの居場所拡充- マイ子育てひろばの拡充予算案 重点項目２「暮らしの舞台を次のステージへ」- 豊中つばさ公園「ma-zika」全面開園- 乗合タクシー「Mina Notte」エリア拡大- 南部学校跡地活用- 千里中央地区を次代の都市拠点へ- 千里東町公園の再整備- 豊島公園の再整備- ふれあい緑地の再整備予算案 重点項目３「投資を呼び込み、新たな価値を創出」- 企業立地を後押しする新制度を推進- 企業版ふるさと納税で大阪大学発スタートアップ創出を支援予算案 重点項目４「新たな価値を生み出す変革を推進」