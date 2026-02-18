さらなる“つまらない”を探求＆つまんな養成所開校！『真空ジェシカのつまんなテレビ2』3月15日(日)に放送決定！『真空ジェシカ VS イルカ in 新江ノ島水族館』などオリジナル番組も一挙放送！

株式会社 TBSテレビ

株式会社TBSテレビ(本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰)が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、３月１５日（日）午後１１時１０分から『真空ジェシカのつまんなテレビ2』をテレビ初独占放送する。

真空ジェシカ（左：川北茂澄 右：ガク）

ガクと川北茂澄による人気お笑いコンビ・真空ジェシカ。シュールな世界観から繰り出される予測不能な笑いで人気を博し、『M-1グランプリ』では5年連続で決勝進出。人気と実力を兼ね備えた、いま最注目のコンビだ。

そんな彼らがやりたいこととして挙げたのが「“つまらない”ことの探求」。2024年3月に放送した『真空ジェシカのつまんなテレビ』の第1弾では、街頭インタビューや街ブラロケ、恩師との再会など、様々な企画を通して、“つまらない”とは何か？“おもしろい”とは何か？を探求した。

●面白いシーンは全カット！洗練された”つまらない企画”が続々

新たに放送する冠特番の第2弾では、さらにパワーアップした“つまらない”内容をお届け！心霊ロケやドッキリ、クイズ企画などを通して、引き続き“つまらない”ことを追い求めていく。さらに、2025年9月に開催したイベント『真空ジェシカ VS イルカ in 新江ノ島水族館』で共演した新江ノ島水族館公式キャラクター“あわたん”とのコラボ撮影も実施。“つまんな”ワールドに入り込んだ“あわたん”と真空ジェシカの異色コラボをぜひお楽しみいただきたい。

(C)2021 ENOSHIMA AQUARIUM

●ゲスト芸人が登壇！一日限りの“つまんな養成所”

さらに今回は視聴者の方にも“つまらない”を学んでもらうべく、一日限りの「つまんな養成所」を開校する。“つまらない”に造詣が深い芸人たちが講師として登壇し、老若男女に特別授業を実施！

講師として登場するのは、ヨネダ2000、キュウ、ちゃんぴおんずの3組。それぞれ「リズム」「間」「ギャグ」などをテーマに、“つまらなさ”“おもしろさ”について独自の理論を展開していく。最後には真空ジェシカも登壇。“つまらない”を極めてきた二人が選ぶテーマとは…？ゲスト3組との貴重なコラボもお見逃しなく。

ヨネダ2000キュウちゃんぴおんず

●３月１５日（日）は真空ジェシカの日！

『真空ジェシカのつまんなテレビ2』の放送を記念して、真空ジェシカが出演するオリジナル番組の一挙放送が決定！ 第2弾の放送後に、第1弾の『真空ジェシカのつまんなテレビ』、拡大版の『尺に入りきらなかった真空ジェシカのつまんなテレビ』をお届けする。

合わせて、２０２５年9月に開催したイベント『真空ジェシカ VS イルカ in 新江ノ島水族館』のテレビ初放送も決定！“イルカショーのステージに立ちたい”という二人の願いを実現すべく、『つまんなテレビ』のスタッフが集結し、行われた本イベント。真空ジェシカとイルカが交互に漫才とイルカショーを披露し、まさかのコラボに大きな反響を呼んだ。今回、『つまんなテレビ2』で“あわたん”とコラボ撮影をするきっかけとなった大喜利対決も含めてぜひご覧いただきたい。

番組は「スカパー！番組配信」にて、PCやスマホで放送終了後1週間いつでも視聴可能。この機会にぜひお見逃しなく！

インタビュー

―初日の撮影を振り返ってみて、特につまらなかったシーンはありますか？

ガク 朝4時くらいに起きるっていうところから

ずっとつまらなかったです。

川北 僕も4時起きだったんですよ。

出発して10分くらいして「忘れ物したんで戻ってください」って

戻った時間が一番つまらなかったです。

ガク 僕が車に乗る時間もその分遅れて。

川北 そのせいで収録も押しちゃって。

ガク 収録は1時間以上巻いてる、

そんな時間があったにも関わらず。

川北 巻いてるのはちょっと面白いか。

―楽しみにしている視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。

川北 視聴の中に入ってください。

ガク 皆さん見てくださいってことかな？

川北 目の中に入れてください。

ガク 見るでいいよ、言葉ってそのためにあるから。

こういった時間に耐えられる人が見てほしいですね。

川北 ﾓﾁﾛﾝ

放送情報

■放送チャンネル

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」

■番組タイトル／放送日時

『真空ジェシカ VS イルカ in 新江ノ島水族館』

３月１５日（日）午後９時３０分～午後１１時１０分 ＜テレビ初独占放送＞

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/v3206/

『真空ジェシカのつまんなテレビ2』

３月１５日（日）午後１１時１０分～深夜０時４０分 ＜テレビ初独占放送＞

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/v3202/

『真空ジェシカのつまんなテレビ』

３月１５日（日）深夜０時４０分～深夜１時５５分 ＜再放送＞

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/v3102/

『尺に入りきらなかった真空ジェシカのつまんなテレビ』

３月１５日（日）深夜１時５５分～深夜３時１０分 ＜再放送＞

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/v3118/

番組 X：@tsumannaTV

番組ハッシュタグ：#つまんなテレビ

「スカパー！番組配信」

https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/

