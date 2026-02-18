難関中入試を情報で制す！ＴＯＭＡＳ「中学入試オンラインガイダンス」

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社ＴＯＭＡＳ（本社：東京都豊島区、代表取締役：町田仁）は、2026年3月26日より「中学入試オンラインガイダンス」を配信開始いたします。

中学入試で重要なのは、学力だけではありません。学校ごとの出題傾向や出願戦略、学習計画など、さまざまな情報を収集し、活用できるかどうかが合否に大きく影響します。

TOMASの中学入試オンラインガイダンスでは、中学受験をめざすお子様・保護者向けに、受験戦略や学習計画の指針となるような情報をタイムリーに配信します。ぜひご活用ください。

【申込特典：2026 中学入試分析資料】

主要中学の教科別問題分析を収集したデジタルブックをプレゼント！（2 月下旬以降配信予定）

■2026年度配信スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/680_1_d627ccef1c745dca2b3fc556c4816dcd.jpg?v=202602180951 ]

※一度の申し込みで、すべての動画を視聴可能です（都度の申し込みは不要）。ただし、配信終了日を過ぎた動画は視聴不可となります。

■直近の配信予定イベント

・中学入試 2026 入試結果分析ガイダンス（配信期間：3/26(木)15:00～4/26(日)24:00）

中学受験指南の第一人者・森上展安氏が登壇。2026年度中学入試の最新結果をもとに、入試動向や学校ごとの特徴、合否を分けたポイントなどを多角的に分析します。志望校選びの考え方や、学年別に取り組むべきことなど、難関中学入試を志す受験生・保護者が知っておきたいことを、具体例を交えてわかりやすく解説します。

・中学入試 過去問攻略ガイダンス（配信期間：4/23(木)15:00～5/23(土)24:00）

中学入試で重要となる過去問対策について、「いつから始めるべきか」「どのように取り組めばよいか」などを具体的に解説します。志望校別の出題傾向や頻出分野を踏まえた過去問の使い方など、学習効果を高めるポイントを押さえることで、合格につながる実践的な過去問学習法を身に付られます。

■ 実 施 概 要

・対象：中学受験をお考えの方

・視聴方法：お申し込みいただいたメールアドレス宛に、動画視聴ページのURLをお送りします。配信日になりましたら、メール記載のURLよりご視聴ください。

・視聴に必要な環境：視聴にはPC、スマホ、タブレットなどの機器とインターネット環境が必要です。

・申込み方法：下記メールフォームにて事前にお申し込みください

※TOMAS会員の方はお申し込み不要です。お通いの校舎より視聴URLをご案内します。

中学入試 オンラインガイダンスは、難関中への合格実績が出せる進学個別指導塾TOMASならではの入試イベントです。

POINT01.生徒一人ひとりに合わせた個人別カリキュラムで指導するTOMASだからできる、志望校合格から逆算したアドバイス

ＴＯＭＡＳの個人別カリキュラムは、志望校合格から逆算し、合格に必要な力と現在の力との差を適切に把握、「どの順番で、どこまでやるか」まで含めて設計されています。中学入試 オンラインガイダンスでは、いくつものカリキュラムを作ってきた経験から、志望校合格のためやるべきことをさまざまなケースで分析して、皆さまにお伝えします。

POINT02.完全1対1個別指導だからできる受験戦略で、生徒を合格に導いてきたＴＯＭＡＳだからわかる情報

ＴＯＭＡＳの指導の背景には、通常よりも早い進度や豊富な過去問演習・科目ごとの得意不得意に合わせた得点戦略など、ＴＯＭＡＳだからこそできる受験戦略があります。中学入試 オンラインガイダンスでは、これらの受験戦略をもとに、志望校別の戦略・併願戦略・受験学年より前にやっておきたいことなどを多数お伝えします。

POINT03.駿台予備学校との提携により、さらに有益な情報をご提供

ＴＯＭＡＳは、集団塾のトップブランドである駿台予備学校と業務提携し、最難関中受験生向け個別指導塾「Ｓｐｅｃ．ＴＯＭＡＳ」や通塾型映像授業コース「駿台Diverse」を展開しています。駿台が有する膨大なデータやノウハウを活用し、さらに有益な情報を皆さまにお届けします。

