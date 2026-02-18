トラベルコ、海外航空券で「Agoda（アゴダ）」との連携を開始！予約サイトおよび価格の選択肢が広がり、利便性が向上

株式会社オープンドア

株式会社オープンドア（本社：東京都港区、代表取締役社長：関根 大介）が運営する旅行比較サイト「トラベルコ」（https://www.tour.ne.jp/）は、2026年2月18日（水）、海外航空券比較サービスにおいて、Agoda Company Pte. Ltd.（本社：シンガポール、CEO：Omri Morgenshtern）が運営する旅行予約サイト「Agoda」（以下、アゴダ）との連携を開始いたしました。

アゴダとの連携により、予約サイト・価格の選択肢がさらに拡大

トラベルコの海外航空券比較サービスは、複数の予約サイトが取り扱う商品を一括で検索・比較できるサービスです。これまでトラベルコでは、国内外のホテル比較サービスにおいてアゴダの商品を掲載してまいりましたが、2026年2月18日（水）より、新たに海外航空券比較サービスにおいても同サイトとの連携を開始いたしました。これにより、アゴダが取り扱う13万以上のフライトルートがトラベルコの海外航空券比較サービスでも検索・比較可能となり、予約先サイトや価格の選択肢がさらに充実いたしました。

今後もトラベルコは、皆さまのニーズに迅速かつ的確にお応えするべく、徹底したお客様目線を大切に、より一層ご満足いただけるサービスの提供に努めてまいります。

トラベルコ 海外航空券比較サービス

https://www.tour.ne.jp/w_air/

アゴダ(R)とは

デジタル旅行プラットフォームであるアゴダでは、世界中600万軒以上のホテルやバケーションレンタルに加え、航空券やアクティビティなどの様々な旅行商品をお得な料金でご提供し、世界をおトクに旅するお手伝いをしています。アゴダのウェブサイトAgoda.comおよびモバイルアプリが39カ国語でご利用いただける他、カスタマーサポートは年中無休・24時間体制で対応しています。Booking Holdings（Nasdaq: BKNG）傘下の企業であるアゴダは、シンガポールの本社を中心に世界27ヶ所の拠点で7,000名以上のスタッフによって運営されており、日々、業界屈指のテクノロジーを駆使して、より便利な旅行予約サービスの開発・提供に尽力しています。

Agoda（アゴダ）

https://www.agoda.com/

トラベルコとは

トラベルコは、これまでもこれからも「最も安く・最も便利で・最も親切に」をモットーに、皆さまの快適な旅を全力でサポートしてまいります。

旅行比較サイト トラベルコ

Webサイト(https://www.tour.ne.jp/)／iOSアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/%E6%97%85%E8%A1%8C-%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%B3-%E6%A0%BC%E5%AE%89%E3%81%A7%E6%B5%B7%E5%A4%96-%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%81%B8-%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E4%BA%88%E7%B4%84-%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%88%B8/id923916510)／Androidアプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.tour.www.travelko.jhotel&hl=ja)