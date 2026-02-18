【アーバンスポーツのまち横須賀】パルクール教室「パルスカ！」４月から新たに不入斗・総合体育館サブアリーナでも開講！！～2月17日（火）から参加申込の受付を開始！～

横須賀市

横須賀市は「アーバンスポーツのまち」を掲げ、子どもから高齢者まで、全世代が楽しめるアーバンスポーツの推進に取り組んでおり、スポーツコミュニティよこすか及び東京都体操協会パルクール委員会と連携して、横須賀市内でパルクール教室を開講しています。

現在開講中の追浜（北体育会館）と久里浜（南体育会館）の2つの教室では、開講から令和8年1月末までに延べ約700人が参加し好評を博していることから、この度、新たに不入斗の総合体育会館サブアリーナでも同教室を開講することをお知らせします。

本教室は、大会等で活躍するパルクールアスリートが講師となり、初心者でもできる簡単な動きからパルクールの基礎を学べます。新年度に、年齢・性別・運動能力を問わず楽しめる「パルクール」を始めてみませんか？是非この機会にご参加ください！

1.場所

総合体育会館サブアリーナ 競技場（横須賀市不入斗町1丁目2）

2.開講日

木曜日

【令和8年4月～６月の開催日】

3.開講クラス

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128894/table/546_1_9d9571aa84eadc76a5066b8853ff0421.jpg?v=202602180951 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/128894/table/546_2_2265b1fc2a3be424e9f39111b76075ab.jpg?v=202602180951 ]

4.内容

パルクールを行うための体作りの基礎トレーニングと、たくさんあるパルクールの技の中からいくつかの技を練習し、最後に技をつなげることでフロー(動きの流れ)を作っていきます。身体を動かすことだけではなく、考える力も身に付けられる内容です。

基礎からの練習となりますので、運動能力にかかわらずご参加いただけます！

＼こんな方におすすめ／

・「パルクール」って何？と気になっている方

・「パルクール」って飛んだり、回ったり、自分には難しそうと思う方

・何か新しいことをはじめたいと思っている方

・日々の運動不足が気になる方

・大好きなスポーツをしているんだけど、もう少し上達したいという方

（パルクールの身体の動かし方の基礎学ぶことで新しい変化があるかもしれません!）

【講師】

齋藤 颯人（さいとう はやと）

フリースタイル・スピードラン・チェイスタグの3種目で活躍するパルクールアスリート。第2回全日本選手権に出場、「PARKOUR TOP OF JAPAN YOKOSUKA 2024」チェイスタグ準優勝などの実績を持つ。

さらに「EXILE TRIBE GENERATIONS LIVE TOUR 2022」や「Call of Duty」CMへの出演、モデル活動など、競技だけにとどまらずマルチに活躍している。

「パルスカ！」では、今年1月に開講した久里浜教室でもインストラクターを務めている。

5.参加費

小学生パルクール教室：3,000円/回（初回体験時のみ2,500円/回）

大人パルクール教室 ：2,000円/回（初回体験時のみ1,000円/回）

※お支払いは当日現金払いまたは事前クレジット払いが可能です。

※3日前の17時以降のキャンセルの場合、キャンセル料が発生します。

6.注意事項

・動きやすい服装でご参加ください。（スカート不可）

・室内履きをご用意ください。（裸足不可）

・飲み物、汗拭きタオルを必ずお持ちください。

・保護者やご兄弟の方は観覧席でご見学いただけます。観覧席は室内履きが必要となりますので必ずお持ちください。

※その他、参加や申込にあたっての詳細な注意事項等については「パルスカ！」ホームページをご確認ください。

7.主催等

主催：スポーツコミュニティよこすか

運営：東京都体操協会パルクール委員会

協力：横須賀市

8.申し込み方法・問い合わせ

【申し込み方法】

「パルスカ！」ホームページ内の各クラスのページより、申込フォームからお申し込みください。

小学生パルクール教室：https://parkour-tokyo.com/paru_mainarena/

小学生パルクール教室

大人パルクール教室 ：https://parkour-tokyo.com/taiken/

大人パルクール教室

【問い合わせ】

二次元コードより「パルスカ！」公式LINEを友だち追加して、メッセージにてご連絡ください。

「パルスカ！」LINE公式アカウント

パルクール教室「パルスカ！」について

令和7年から横須賀市内で開催しているパルクール教室。追浜と久里浜の2地区で開講中。

大会などで活躍中のアスリートが講師を務め、「走る」「跳ぶ」「登る」などパルクールの基礎を学び、体の使い方やバランス感覚を楽しみながら身につけることができます。子どもから大人、シニア世代まで、レベルや年代に応じた幅広いクラスを展開しています。

※開講クラスは教室により異なります。詳細は「パルスカ！」ホームページをご確認ください。

【「パルスカ！」ホームページURL】

https://parkour-tokyo.com/

東京都体操協会パルクール委員会について

東京都体操協会パルクール委員会は、横須賀市が掲げる「アーバンスポーツのまち」の実現に向け、競技の普及から市民の健康増進を目的とした取り組みまで多角的な活動を展開しています。

【本市での主な活動実績】

●令和5年度～

・国内最高峰のパルクール大会「PARKOUR TOP OF JAPAN YOKOSUKA」の開催

●令和6年度～

・市内小学校への学校訪問

●令和7年度～

・パルクール体験会＆デモンストレーションの実施

・全世代を対象としたパルクール教室の運営