米FORTUNE誌「世界で最も賞賛される企業」に8年連続で選出

富士通株式会社

当社は、米FORTUNE誌の2026年版「世界で最も賞賛される企業」に8年連続で選出されました。



今年は「世界で最も賞賛される企業」として29ヵ国から685社がノミネートされ、その中から325社（内、日本企業は15社）が選出されております。当社はITサービス産業部門において「社会的責任」、「製品・サービスの品質」、「革新性」、「財務安定性」、「国際競争力」の評価項目で高い評価を受け選出されました。





「世界で最も賞賛される企業」は、米FORTUNE誌とコーン・フェリー（注1）が協力し、グローバル企業の上級管理職や取締役、アナリストの計3,000人へ調査を依頼し、「革新性」、「人材管理」、「資産活用」、「社会的責任」、「マネジメントの質」、「財務安定性」、「長期的投資価値」、「製品・サービスの品質」、「国際競争力」の9つの項目から評価し、高い評価を得ている企業を毎年発表しているものです。当社は、Fujitsu Wayにおいてパーパスとして掲げる「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」の実現に向けて、より一層、地球と社会の持続可能な発展に貢献していきます。

商標について

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

注釈

注1 コーン・フェリー：

1969年、米国で創設された人材・組織関係の経営コンサルティングファーム。９,000人以上のスタッフが、50ヵ国以上においてサービスを提供。

当社のSDGsへの貢献について

2015年に国連で採択された持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）は、世界全体が2030年までに達成すべき共通の目標です。当社のパーパス（存在意義）である「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」は、SDGsへの貢献を約束するものです。

本件に関するお問い合わせ

富士通株式会社

お問い合わせフォーム(https://contactline.jp.fujitsu.com/customform/csque04802/873532/?_gl=1*o7ciur*_ga*MTUwNTE5MjA3NC4xNzQ4NDA4NjE2*_ga_GSRCSNXHW8*czE3NzEzOTMxMDEkbzgxJGcxJHQxNzcxMzk0OTQ4JGo0MSRsMCRoMA..)

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。

プレスリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。