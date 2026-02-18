TORICOが株主優待としてデジタルギフト(R)を採用
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/296_1_2c86602b050e1e353f83c7ddedac6d3b.jpg?v=202602180951 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/296_2_325469d8879629ee5bbed27181695a07.jpg?v=202602180951 ]
株式会社TORICO（代表取締役社長：安藤 拓郎、東証グロース：証券コード 7138）において、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する「デジタルギフト(R)」を株主優待としてご活用いただくことになりました。
■今回のお取り組みについて
TORICO適時開示：https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS04999/3b946a94/0732/4616/9618/c537505aaed2/140120260218564439.pdf
別表：TORICO株主優待詳細
※４：3,000株以上は一律75,000円分となります（例：10,000株保有の場合も75,000円分）
■デジタルフィンテック運営サービスについて
・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/pages/shareholder-benefit/
・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/
・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/
■株式会社デジタルプラス 会社概要
■株式会社デジタルフィンテック 会社概要
【サービスに関するお問い合わせ先】
株式会社デジタルプラス 担当 石渡
TEL:03-5465-0695 Email:info@digital-plus.co.jp
【当リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社デジタルプラス PR担当 諸星
TEL:03-5465-0690 Email:pr@digital-plus.co.jp