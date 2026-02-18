TORICOが株主優待としてデジタルギフト(R)を採用

株式会社デジタルプラス

株式会社TORICO（代表取締役社長：安藤 拓郎、東証グロース：証券コード 7138）において、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する「デジタルギフト(R)」を株主優待としてご活用いただくことになりました。

■今回のお取り組みについて

TORICO適時開示：https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS04999/3b946a94/0732/4616/9618/c537505aaed2/140120260218564439.pdf

別表：TORICO株主優待詳細

※４：3,000株以上は一律75,000円分となります（例：10,000株保有の場合も75,000円分）

■デジタルフィンテック運営サービスについて

・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/pages/shareholder-benefit/

・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/

・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/

■株式会社デジタルプラス 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/296_1_2c86602b050e1e353f83c7ddedac6d3b.jpg?v=202602180951 ]

■株式会社デジタルフィンテック 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/296_2_325469d8879629ee5bbed27181695a07.jpg?v=202602180951 ]

