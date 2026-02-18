日本半導体市場の業界動向：レポートオーシャン株式会社による業界調査結果
東京、日本 - 株式会社レポートオーシャンは、日本半導体市場を取り巻く事業環境、成長要因、業界関係者の意識を把握するため、業界関係者を対象とした調査を実施しました。本調査では、国内半導体産業の将来展望や、政府政策、技術動向、用途別需要に対する評価が明らかになりました。
日本は、政策支援による国内製造基盤の強化や、AI、データ処理、通信分野からの需要拡大を背景に、グローバル半導体バリューチェーンにおける重要な地位を維持しています。一方で、業界関係者は、設備投資負担や高度技術への対応、サプライチェーン強化といった課題も認識しています。
■ 調査概要
調査手法： 構造化質問票によるオンライン定量業界調査
調査対象： 半導体および関連産業（製造、電子機器、自動車、ICT、データセンター、産業機器など）に従事する業界関係者
調査期間： 2026年1月12日～2月9日
サンプル数： 600名
調査地域： 日本全国
抽出方法： 業種・職種別の層化抽出
誤差範囲： 信頼水準95%で±4.0%
■ 主な調査結果
本調査の結果、日本の半導体市場は、政府による政策支援、国内製造能力の拡充、AIやデータ処理、通信分野における需要拡大を背景に、中長期的に前向きな見通しが示されました。特にメモリデバイスや次世代材料への注目が高まる一方、高額な設備投資や技術開発コストは引き続き課題として挙げられています。
■ 調査質問および回答結果
Q1：今後5～10年における日本半導体産業の見通しをどのように評価しますか。
- 非常に前向き／やや前向き：61%
- 横ばい：24%
- やや否定的／否定的：15%
Q2：日本半導体市場の成長に最も影響を与える要因は何だと考えますか。
- 政府の補助金・産業政策：28%
- AI・高性能コンピューティング需要：24%
- 国内チップ製造の拡大：21%
- 自動車・電子機器分野の需要：17%
- グローバルサプライチェーン再編：10%
Q3：日本の半導体競争力強化において、政府支援はどの程度重要だと考えますか。
- 非常に重要／重要：69%
- ある程度重要：21%
- あまり重要でない／重要でない：10%
Q4：日本において最も需要拡大が期待される半導体分野はどれですか。
- メモリデバイス：31%
- ロジックデバイス：22%
- センサー：19%
- パワー半導体：17%
- アナログIC：11%
Q5：現在、日本の半導体産業が直面している最大の課題は何ですか。
- 高額な設備投資コスト：29%
- 高度技術開発への対応：25%
- サプライチェーンリスク：21%
- 人材不足：15%
- 貿易・地政学リスク：10%
Q6：日本の先端半導体製造における国際競争力をどのように評価しますか。
- 非常に競争力がある／一定の競争力がある：46%
- 同程度：28%
- やや遅れている／大きく遅れている：26%
Q7：今後、日本における半導体需要を最も牽引すると考えられる用途分野はどれですか。
- ネットワーク・通信：27%
- データ処理・AI用途：25%
- 自動車・モビリティ：22%
- 家電製品：16%
- 産業オートメーション：10%
Q8：AI、5G、IoTの普及は、日本の半導体需要にどの程度影響を与えると考えますか。
- 非常に大きい／大きい：63%
- ある程度影響がある：24%
- あまり影響しない／影響しない：13%
Q9：次世代半導体開発において重要性が高まっている材料はどれですか。
- 炭化ケイ素（SiC）：29%
- 窒化ガリウム（GaN）：24%
- シリコン：22%
- ガリウムヒ素：15%
- その他の化合物半導体：10%
Q10：今後10年間で、日本が半導体サプライチェーンの強靭性を高められると考えますか。
- 非常に自信がある／ある程度自信がある：52%
- どちらとも言えない：27%
- あまり自信がない／自信がない：21%
■ インサイトと示唆
本調査から、日本の半導体産業は、政府支援と先端デジタル技術への需要を背景に、再成長の局面にあることが示されました。特にメモリデバイスやAI関連用途、次世代材料分野は今後の成長機会として注目されています。一方で、投資負担や技術高度化への対応が、持続的成長の鍵となることが示唆されています。
