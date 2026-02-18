YouTube登録22万人超、総フォロワー数30万人のコンサルタント桑名正典が贈る、人生を上向きにする小さな行動100」を集めた『やってよかった！習慣事典』３月９日にすばる舎から発売！

株式会社パーソンズリンク

株式会社パーソンズリンク（代表取締役：桑名正典）は、シリーズ累計10万部を超える著作家であり講演家の桑名正典による新刊『やってよかった！習慣事典 「人生が上がる」小さな行動100』（発行：すばる舎）を3月９日に発売いたします。

すばる舎発行

■ 「一歩が踏み出せない」現代人の悩みに、行動コストを極限まで下げた処方箋

「現状を変えたいけれど、何から始めたらいいかわからない」「新しいことを始めても三日坊主で終わってしまう」――。 SNSの普及により他人の成功が可視化されやすくなった現代、10代から40代を中心に「焦り」や「不安」を抱えながらも、一歩を踏み出せずに悶々としている人が増えています。

本書は、そんな「変わりたいけれど、頑張りすぎるのは難しい」と感じている方々に向けた、"人生を上げるためのアクション事典"です。著者の桑名正典が、数千人のコンサルティングと自身の経験から導き出した「行動コストは低いのに、結果が表れやすい100の習慣」を厳選して紹介しています。

■ 本書の特徴

50音順の事典形式： どこから読んでもOK。「あ」から順にパラパラと捲り、その時の気分でピンときた習慣をすぐに見つけることができます。 1回3分、コストゼロの習慣： 「朝日を浴びる」「『ありがとう』を言う」「爪のケアをする」など、お金をかけず今すぐ自宅でできることばかりを収録。 科学的根拠とスピリチュアルの融合： 心理学、脳科学、行動経済学などのエビデンスを交えつつ、古来からの「お清め」や「波動」といった視点からも解説。納得感を持って取り組めます。 全ページイラスト入り： 視覚的にわかりやすく、読書に慣れていない層や忙しい会社員、主婦、学生でも気軽に手に取れるデザインです。

■ 習慣を変えるだけで、現実に起こる「劇的な変化」

本書で紹介する「1.01の法則」が示す通り、毎日わずか1%のポジティブな習慣を積み重ねることで、1年後には約38倍の成長が期待できます。 実際に著者のメソッドを実践した方々からは、

- 「職を変えずに、望む収入を達成できた」- 「人間関係が劇的に改善した」- 「クヨクヨ悩まなくなり、前向きになった」

といった驚きの声が多数寄せられています。 書籍から抜粋

■ 書籍概要

- タイトル： やってよかった！習慣事典 「人生が上がる」小さな行動100- 著者： 桑名正典- 発売日：2026年3月９日- 出版社：すばる舎 （https://www.subarusya.jp/book/b672343.htm(https://www.subarusya.jp/book/b672343.html)l）- 価格： 1,760円（税込）- URL：amazonにて予約販売中 https://amzn.asia/d/0bsRi8Us- 目次構成（一部）：- - 【あ行】朝日を浴びる／「いい言葉」を唱える（アファメーション）／お清め- - 【さ行】サイレントタイムを持つ／シンクロニシティ日記をつける- - 【ら行】理想の自分を想像する／ルーティンを決める

■ 著者プロフィール：桑名 正典（くわな まさのり）

株式会社パーソンズリンク代表取締役。岡山大学大学院卒業（化学専攻）。

理系出身の論理的視点と、独自の波動論を融合させたメンタル・ビジネス支援を得意とする。2007年の独立以来、延べ数千人の人生を好転させてきた。YouTube「波動チャンネル」は登録者22万人を超え、幅広い層から支持を得ている。